Deportivo Rincón quiere hacer historia en el Carminatti ante Olimpo

Este partido será el tercero en la temporada entre ambos: el duelo de ida se lo quedó Olimpo en Bahía por 2 a 1 y la vuelta en la Ciudad Deportiva se lo adueñó el León en una victoria por 1 a 0, lo que le significó también la clasificación.

Los dirigidos por Duilio Botella vienen con un andar irregular, cayeron en la apertura ante a Ciudad Bolivar en condicion de visitante y dejaron escapar los tres puntos en su casa el último fin de semana frente a Atenas. De allí solo obtuvieron un punto, que los tiene séptimos en la tabla y con la necesidad de sumar para aspirar a los puestos de clasificación.

Del otro lado, el Aurinegro viene con un andar prolijo: debutaron en el Carminatti con una victoria 2 a 1 ante Argentino de Monte Maíz y vencieron en Mar del Plata a Kimberley por la mínima.

Tras el empate de Ciudad Bolívar con Costa Brava, Olimpo sabe que los tres puntos lo dejarán como único líder el domingo. El encuentro tendrá la transmisión de Voces Aurinegras en YouTube y por radio AM550.

Después de un mes, Cipolletti vuelve a jugar de local ante Kimberley

Este fin de semana se cumple con la tercera fecha del nonagonal y Cipolletti recibirá a Kimberley en La Visera de Cemento. Tras la derrota en el debut en Córdoba, el Albinegro buscará sumar en su casa y ante su gente. Por el lado del Dragón, viene de caer en La Feliz frente al puntero, Olimpo.

A partir de las 15:30 en el escenario de la calle O´Higgins, Juan Ignacio Nebbietti pitará el inicio del duelo. El juez de Río Colorado tendrá la asistencia de Emiliano Bustos y Felipe Zonco. Kevin Bustos oficiará de cuarto árbitro.

Los últimos antecedentes del juez son de la actual temporada. En la apertura del torneo dirigió en la Ciudad Deportiva de Rincón de Los Sauces, duelo que se quedó el León ante Cipolletti por la mínima. En la décima jornada de la etapa regular, fue el juez entre los mismos rivales pero en La Visera de Cemento, aquel enfrentamiento quedó en manos del Albinegro por 3 a 0.

El conjunto cipoleño vuelve a disputar un partido en su estadio luego de casi un mes. Lejos quedó aquella fecha 17 cuando remontó y goleó a Germinal de Rawson el 5 de julio.

Desde allí, cerró la fase regular ganándole a Olimpo en el Carminatti, la apertura del nonagonal con fecha libre y el debut en Monte Maíz con una derrota dolorosa ante Argentino. “Mucha impotencia. Nos costó 20 minutos entrar en partido y en esos 20 minutos dos desatenciones, bien aprovechadas por Argentinos, hicieron la diferencia”, dijo Marín a LU19 sobre el inicio de la fase campeonato.

De cara a la fecha 3, los dirigidos por Daniel Cravero buscarán recomponerse y sumar de a tres para remontar en la tabla. El objetivo es prenderse en la pelea para alcanzar los puestos de clasificación. Tanto los valletanos como los marplatenses llegan sin victorias, lo que da otro tinte por las necesidades.

El Dragón marplatense es el equipo que más puntos le ha sacado a Cipolletti en el año, ya que en ambos enfrentamientos se quedó con la victoria. De hecho, Kimberley es el único equipo que logró vencer a Cipo en La Visera. En la temporada pasada, luego del ascenso, el equipo de Mariano Mignini derrotó al Capataz en la apertura del certamen y en la vuelta fue empate sin goles en la calle O’Higgins.

Para el enfrentamiento se esperan modificaciones en el Albinegro, algunas tácticas y otras por molestias musculares. Sin embargo, durante las distintas pruebas, el director técnico no formó con los mismos jugadores. De esta manera, la confirmación del once se estirará hasta el inicio del encuentro. “Daniel prueba, cambia, mete, saca y después termina jugando un equipo que no era el mismo del jueves o viernes”, aseguró el capitán que estuvo fuera del once en una de las prácticas.

En el conjunto visitante, Mariano Mignini planifica un cambio: la vuelta de Ezequiel Goiburú, capitán del Dragón que quedó afuera en el duelo anterior en el José Alberto Valle ante Olimpo. Al igual que en el último encuentro con Cipolletti, se prevé una mitad de cancha poblada con muchos volantes.

El equipo de La Feliz cumplirá con su tercer partido este domingo. Debutó ante Atenas en Río Cuarto, donde empató sin goles y jugó contra Olimpo en la segunda jornada, donde cayó por la mínima. De esta manera está sexto con un punto en la tabla de posiciones. El Albinegro por su parte está noveno sin unidades.

En los adelantados de la zona, el líder Ciudad Bolívar empató en el Eva Duarte de Perón 0 a 0 ante Costa Brava. Los bonaerenses quedaron líderes con siete puntos y los pampeanos cuartos con cuatro.

En Río Cuarto, Atenas venció a Villa Mitre y consiguió su primera victoria luego de dos empates. Los cordobeses alcanzaron la tercera colocación en la tabla con cinco puntos y los de Bahía siguen novenos, con tres partidos jugados y tres derrotas.

El encuentro será transmitido por Visión Futbol y Cipo Pasión, ambas señales vía YouTube. A su vez, la radio LU19 estará presente como es habitual.