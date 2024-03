Deportivo Rincón tuvo roce de Federal A y los protagonistas buscan hacer ajustes

"Después de la recuperación nosotros tenemos buen pie y eso nos da aire. A mí me deja enfocarme en la recuperación que es más lo mío para ayudar a la defensa. Si nos acoplamos bien podemos hacer daño. Contento porque tuvimos ritmo", analizó el jugador.

El nivel del amistoso tuvo tanto roce en el primer partido que incluso hubo algún empujón fuerte e infracciones de más. " Cuando estamos jugando somos competidores natos, todos . Por ahí nos desconocemos pero termina todo y pasa. Tengo muchas amistades y gente que quiero mucho", agregó el ex Cipolletti.

La intensidad del León fue bajando producto del buen accionar y funcionamiento de Cipo que le sacó la pelota. Sin embargo, para Mellado, el análisis de su equipo es bueno de cara al debut con Sol de Mayo. "Es un equipo que se está formando prácticamente en esta última semana también, pero vamos a buscar la manera de llegar de la mejor forma. Físicamente estamos bien para afrontar ese partido", mencionó

Jonathan Moreyra se destacó en Deportivo Rincón

Otro de los que estuvo en el primer equipo de Marcos González fue el destacado volante Jonathan Moreyra, que tuvo un gran Torneo Regional Amateur, siendo figura. "Nos estamos preparando, obviamente que hay cosas por corregir pero quedan sensaciones positivas y tenemos que seguir mejorando", acotó.

Él fue uno de los pocos jugadores que quedó en Rincón. El plantel tuvo más de un 50 porciento de renovación. "Los chicos que vinieron lo hicieron para sumar, tenemos que trabajar. Tenemos un buen grupo y las cosas se van a ir dando a medida que los días pasen, con laburo se va a ir acomodando todo", analizó.

_MG_2917 copia.jpg

En el plantel hay nombres interesantes, sin embargo el engranaje de la maquinaria aún necesita ser aceitado. "El técnico nos pide que intentemos jugar, que seamos verticales, hay que ensamblar todo pero vamos por buen camino", sostuvo.

Moreyra llegó en su momento como refuerzo para buscar el ascenso. Esta posibilidad de jugar en la tercera división del fútbol argentino es única y quiere ganarse un lugar. "Federal A no he jugado, es la primera vez que me toca estar en esta categoría. Hay muy buenos equipos, pero nosotros tenemos que prepararnos y enfocarnos en lo que se nos viene", comentó.

Fernando Inda quiere disfrutar del Federal A

Otro de los que se quedó en el club, fue Fernando Inda, el histórico y referente del plantel. En el ensayo futbolístico ante Cipo fue parte del segundo equipo. "El primer partido estuvo parejo, con un ritmo muy alto. En el segundo no arrancamos bien, pero en el segundo tiempo nos acomodamos y presionamos más. Nos sirve a los dos para ver cómo estamos y que hay que ajustar", mencionó.

Cuando Rincón consiguió el ascenso, Inda declaró a este mismo medio que no había certezas sobre su continuidad, pero hoy está firme junto a sus compañeros. "Quería aprovechar este momento que está viviendo el club y disfrutar del fútbol. Cuesta porque hay que prepararse, esto es a alto nivel y hay que estar más fino que nunca", dijo ilusionado.

Más allá del resultado adverso que tuvieron en los dos partidos ante el Albinegro, Inda no desconfía en el trabajo y apunta a un buen debut en Viedma el próximo fin de semana. "No sé notó tanto la diferencia de equipo y eso es importante sobre todo porque no tenemos mucho tiempo. Tenemos que ajustar unas cosas", concluyó. Antes de viajar a la capital, el León tendrá en Huergo una última práctica de fútbol formal este sábado a las 21.