Deportivo Rincón vs Cipolletti en el duelo zonal del Federal A: hora y cómo verlo

Marcos arbitró al Capataz de la Patagonia en la primera fecha de la temporada pasada en La Visera de Cemento, partido que terminó en manos del Albinegro por la mínima contra Círculo Deportivo y además fue expulsado Manuel Berra por una agresión. Desde aquel encuentro, el bahiense no volvió a dirigir al Albinegro. En cuanto al Deportivo Rincón en el último Regional Amateur, no lo tuvo en ningún partido en el camino al ascenso.

Ambos equipos vienen con tan solo un punto en la temporada y no han logrado convertir goles. Si bien los dos han tenido momentos de lucidez y llegadas al arco los goleadores no han marcado la diferencia.

El equipo dirigido por Gustavo Noto, está último en la tabla con el punto que rescató en La Visera ante Olimpo y tiene cuatro goles en contra. Cayó en el inicio 2 a 0 ante Kimberley y por el mismo resultado ante Sansinena en la tercera fecha.

Los de Marcos González marchan octavos también con una unidad conseguida en la segunda fecha frente a Kimberley en su hogar. Acumulan dos goles en contra, de las derrotas ante Sol de Mayo en el estreno y frente a Olimpo en el Carminatti el último fin de semana.

RINCON CIPO ANUNCIO 2.jpg

Para los dos equipos será un desafío el escenario que dispone el León Neuquino. Hasta el momento, Rincón no ha podido aprovechar el césped sintético que lo favoreció en el Regional Amateur cuando jugaba en el predio del Sindicato de Petroleros. “Nos está trayendo un problema eso, desde el lunes comienzan con la obra de refacción y reacondicionamiento. Con los temporales se llena de tierra y se pone realmente muy duro, la pelota pica más de lo que tiene que picar y se hace difícil generar buen juego, y si le sumamos la lluvia…”, declaró Marcos González al Bunker Deportivo.

El León no está en el mismo terreno de juego donde encaminó su ascenso y con el alto porcentaje de renovación de jugadores, aún debe adaptarse a la Ciudad Deportiva. Otro aliciente para este fin de semana será la lluvia, que no cesa en la región. “En esto no hay que poner excusas, necesitamos hacer un buen partido el domingo y conseguir un buen resultado para seguir creciendo. No me gusta hablar de merecimientos, si merecemos más o menos, la realidad es que estamos con un punto y necesitamos sumar”, agregó el DT del León.

Por su parte, Gustavo Noto y compañía dejaron Cipolletti y se trasladaron a Neuquén Capital durante toda la semana para poder adaptarse al sintético y tuvieron sus prácticas en el Club San Lorenzo, en el oeste capitalino. “Sabemos que pica un poco más cuando está mojada la cancha, si está seca aún más alto. Sabemos las dimensiones y no son iguales al resto de las canchas. Hay que estar concentrado, sabiendo que necesitamos traernos algo de allá”, sostuvo Facundo Crespo, arquero albinegro.

Rincón, Cipolletti y los detalles del partido del domingo

En cuanto a lo trabajado en la semana y teniendo en cuenta los respectivos encuentros de la fecha 3, en Cipolletti se esperan al menos dos modificaciones en el equipo titular, sobre todo en las bandas de la mitad de la cancha, lugar donde Noto no ha encontrado la mejor versión de sus jugadores. “Tenemos la presión nosotros, sabemos que nos tenemos que hacer cargo de lo que no nos ha salido en los partidos anteriores”, sumó el 1 sobre el encuentro de este domingo.

Por el lado del León, varió mucho más en los primeros dos encuentros en el sector de los volantes pero no haría modificaciones para enfrentar al Capataz, saldría con el mismo once jugó ante Olimpo.

Para Cipolletti será el viaje más corto de la primera fase y la dirigencia apostó al buen descanso de sus jugadores y el micro partió a las 18 del sábado para evitar el viaje sobre las primeras horas del domingo.

Cabe mencionar que no está permitido el público visitante, más allá de las cercanías de las ciudades de los dos equipos. En general, el Federal A no tiene público de ambas parcialidades por el costo de los operativos, que es más caro cuando hay dos hinchadas.

El enfrentamiento por la fecha 4 será transmitido por Visión Fútbol a través de You Tube. Además estarán presentes las tradicionales radios FM Galas y LU19.