Deportivo Rincón y Cipolletti se preparan para los playoffs del Federal A

“Yo lo enfrenté dos veces en unos playoffs también, fue con Gutiérrez en donde quedamos afuera por penales en el 2017. Sabemos que es un club que no tiene jugadores de renombre pero siempre tiene una idea de juego , bajan la pelota al piso, son intensos así que nos estamos preparando de la mejor manera para enfrentarlos”, contó Joan Juncos .

IMG_8941.jpg

Los dirigidos por Alejandro Abaurre tienen jerarquía con Juncos en el ataque, además de algunos experimentados que integran la plantilla desde el arranque del año. El Cachorro acertó de gran manera en el mercado de pases de junio de cara a esta parte del año.

"Yo jugué Federal mucho tiempo. Es una categoría muy dura, ascender es muy difícil. Pero vine a un club bastante ordenado, que tiene la ambición de ascender. Hay equipos que piensan en dejar de participar porque gastan mucha plata y este club tiene la ambición y eso está buenísimo. Sabes que vas a competir hasta el final”, aseguró el delantero.

Los del norte neuquino se ilusionan en grande, sobre todo con lo mucho que han conseguido en sus cortos 12 años de historia. Con el liderazgo absoluto, pese a tener una sola derrota en la fase anterior, los lleva a plantarse como candidatos. "Para llegar a la final hay que ganarle a todos. Apuntamos a pelear. Uno de los dos partidos hay que ganar. Estamos mentalizados en ir partido tras partido", dijo Juncos.

El mismo entusiasmo se traslada a cada uno de los hinchas y simpatizantes que le harán sentir la localía a los de Villa Ramallo, que tuvieron una muy mala campaña en la zona campeonato y quieren pegar primero en Rincón. "Hay una expectativa enorme de la gente. Cada vez que vamos a la cancha está llena. Está bueno que se sientan identificados con el club, con el equipo, lo hace a uno sentirse identificado aunque venga de afuera", comentó.

Cipolletti enfrenta a Sol de América

La experiencia y la jerarquía es lo que muchas veces predomina en la categoría. Por el lado del Albinegro, cuenta con ello, pero además tiene en su plantel la valentía y rebeldía de los juveniles. Es el caso de Sergio el Checho Ranquehue, surgido de las inferiores y tenido en cuenta por los tres técnicos que hubo este año en el Albinegro. "La verdad que me estoy entrenando bien, gracias a Dios estoy en el once, me sirve mucho entrenar con los jugadores de experiencia y aprendo mucho de ellos todos los días, así que espero seguir así y seguir aprendiendo”, dijo a LM luego de la práctica del jueves.

cipolletti entrenamiento (19).JPG Claudio Espinoza.

Para Ranquehue en el horizonte próximo está su décimo partido en la categoría de manera profesional a sus 19 años. Gabriel Nasta lo guardó un tiempo, lo fue entrenando día a día en la mitad de la cancha para el armado del juego. Le dio el voto de confianza y parece ser que será el compañero de Lucas Arguello para enfrentar a Sol de América.

"Mucha confianza y la verdad que la posición es la misma, la del medio, ya vengo acostumbrado a jugar ahí, así que muy feliz de que me tengan en cuenta y seguir trabajando para poder seguir como estoy”, comentó.

Para el juvenil más experimentado de la categoría será su primer cruce de eliminación con el club que lo vio nacer, Checho, es lo que el hincha pide muchas veces, y aquel que lo vio jugar en la Liga Confluencia sabe que tiene condiciones para ir al frente, más en su casa, La Visera de Cemento.

"Mi primer playoff si, estoy muy tranquilo, la verdad que los jugadores me transmiten mucha seguridad, mucha confianza y también feliz. Muy lindo, espero que vaya mucha gente, así nos están apoyando, lo vienen haciendo, así que nada, feliz", concluyó.

Con experiencia y juventud Abaurre y Nasta terminan de ajustar los detalles para el duelo donde ambos serán locales. Esta situación se da porque los equipos patagónicos fueron parte de la zona reválida, por esa razón necesitan de una victoria para poder afrontar el segundo cruce de la llave.