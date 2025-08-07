Deportivo Rincón y un duelo vital ante Cipo: "No hay chances de recuperar, cada partido es fundamental"

Llega la cuarta fecha de la zona Campeonato del Federal A y Deportivo Rincón recibirá el sábado 15:30 a Cipolletti en un contexto de plena necesidad por ganar en esta fase. El comienzo fue con derrota en Bolívar , en una tarde llena de fallos arbitrales adversos y después el León no pudo ganarle en casa a Atenas de Río Cuarto. Desde el rendimiento, el equipo neuquino levantó y casi supera a Olimpo en Bahía, aunque volvió a empatar.

"Estamos con una frustración porque el equipo tendría que tener seis o siete puntos y estar puntero o segundo, y tenemos dos puntos, entonces es muy difícil separar lo futbolístico de todo el contexto" , dijo a LMNeuquén Duilio Botella, DT del conjunto neuquino.

La fase campeonato comenzó con muchas dificultades para el conjunto neuquino, porque en Bolívar lo futbolístico quedó lejos del análisis. "Y es difícil separar lo futbolístico porque ha habido mucha incidencia. El partido con Bolívar no se puede analizar desde ningún punto de vista", aseguró Botella, en referencia al arbitraje en contra.

Aquel 2 a 0 con un gol fantasma marcó un inicio torcido que el León trató de remontar con buen juego y agresividad sobre Atenas en la Ciudad Deportiva. Para el entrenador, ese día faltó efectividad. "Con Atenas, fuimos muy superiores, el equipo generó 10 situaciones de gol, que no pudo convertir ninguna. Pero es un partido que tendríamos que haber ganado cómodamente. Y el otro día en Olimpo también tendríamos que haber ganado", analizó.

botella rincón entrena 2 Botella y sus dirigidos viajaron para el inicio de un nuevo desafío.

Para la institución, el punto conseguido en el Roberto Carminatti ante Olimpo fue histórico ya que “se trajo algo de afuera”. Sin embargo, ante el Aurinegro también hubo algunas incidencias. "Hubo dos infracciones de roja, la segunda, ya sobre el final, no creo que hubiera incidido, pero la primera fue en el inicio del segundo tiempo", repasó Botella, quien se sintió perjudicado nuevamente.

Rincón lo tuvo contra las cuerdas al Aurinegro en Bahía, de hecho le anularon un gol por fuera de juego en la acción pevia. "Más un gol para mí lícito, porque la tenés que mirar cien veces para ver que Jeldres está dos centímetros adelantado y no participa nunca en la jugada, pero además de esas situaciones puntuales el equipo, fundamentalmente en el segundo tiempo, fue superior y tuvo las opciones más claras de gol en la cancha de Olimpo, que no es poco decir", reconoció.

Las lesiones del León

Lejos de seguir atado a una protesta de lo que pudo haber sido o no el marcador, Botella se lamentó las lesiones de dos jugadores importantes en su esquema. "Esas dos infracciones nos sacan jugadores, dos titulares, (Emanuel) Giménez por dos semanas o tres, y Edgardo Díaz puede ser por tres meses. Ni siquiera se cobró full", afirmó.

"El empate con Olimpo, si me decías antes del partido, me parecía un muy buen resultado. Después del partido te digo que tendríamos que haber ganado, entonces es una lástima”, agregó.

El negocio y la premisa del Federal A falló en casa, donde el León ganó seis encuentros, más de lo que perdió y empató (dos derrotas antes de que llegara Botella y dos empates). "O sea, el que más lástima me da es el de Atenas porque fue un arbitraje normal y tuvimos impericia nosotros en los metros finales para culminar el dominio de posesión y de territorio que fue absoluto”, sostuvo el técnico.

El partido que se viene contra Cipo

Las estadísticas de los partidos entre sí son positivas para el Depo. A Cipolletti le ganó en dos oportunidades en tierras neuquinas y empató sin goles en el duelo restante. Para el finde, la necesidad es de ambos por seguir trepando, pero el León no deja de lado sus ilusiones. "Nosotros nos estamos preparando para ganar, como hacemos siempre. Sabemos que Cipolletti ha hecho una gran fase clasificatoria, que tiene un buen equipo, que tiene jugadores que están en un buen momento. Seguramente va a ser muy trabado, muy disputado, muy parejo”, vaticinó.

En la Ciudad Deportiva, los partidos son distintos por las características del terreno de juego y hay mucho roce. "Son así los partidos, y más en la cancha nuestra que es chiquita, que la pelota pica un montón. Nosotros necesitamos ganar y vamos a salir a buscar el triunfo”, comentó.

En la previa, ambos planteles y cuerpos técnicos lo viven como un duelo de eliminación. “Nosotros lo pensamos como una final, para nosotros una final porque necesitamos ganar porque tenemos aspiraciones de meternos en la Copa Argentina, fundamentalmente, como objetivo, y queremos estar en la pelea”, aseguró Botella.

Para la suerte de Duilio, su plantel es largo y todo el grupo está compitiendo para ser parte del once. "El grupo está bárbaro, uno lo ve como entrena y como se vincula en el día a día y el grupo está espectacular, hay una convivencia bárbara, entrena a todo el mundo a muerte”, sostuvo.

La dureza y la competitividad del torneo es algo que crece año a año y los grupos suelen ser muy peleados. En la zona A, Bolívar y Olimpo parecen escaparse rápido rumbo a los cuartos de final. “El torneo siempre es competitivo, pero bueno, tiene cosas también, y a veces un equipo despega y no es fundamentalmente por su juego, entonces hay que ir partido a partido y veremos qué es lo que pasa”, dijo.

La competencia y los desempeños a veces no son los esperados y eso es algo a lo que ningún equipo escapa. “Creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera, fíjate lo que le pasa a Villa Mitre, un equipo fuerte, importante, y perdió los tres partidos, entonces acá no está fácil para nadie, cualquiera le va a ganar a cualquiera, fundamentalmente dentro de cosas normales”, analizó.

El Deportivo Rincón está séptimo en la zona con apenas dos unidades y tendrá su fecha libre recién en la séptima fecha, hasta allí no quiere perderle pisada al grupo de cinco. "Acá no hay chances de recuperar, es muy cortito, entonces cada partido es fundamental", concluyó.