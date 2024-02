Deportivo Rincón ya volvió a Neuquén y espera el fallo del Tribunal de Disciplina

Tras vivir momentos de extrema tensión, donde futbolistas y parte del cuerpo técnico y la delegación se defendieron como pudieron, el partido quedó suspendido.

Incluso los veedores del Consejo Federal habrían sido agredidos también, versión que trascendió en la tarde del domingo pero que no fue confirmada oficialmente.

Fueron más de dos horas las que los visitantes estuvieron en el vestuario sin poder salir debido al clima caliente que se vivía afuera del estadio de Newbery.

Finalmente, llegando a las 10 de la noche, la delegación se trasladó al cómodo hotel donde Rincón había parado desde el sábado y en las primeras horas del lunes emprendieron el regreso. El avión privado que los trasladó en el viaje aterrizó en Neuquén y luego los jugadores fueron recibidos en el ingreso a la ciudad por un puñado de hinchas que madrugó para saludarlos.

captura llegada micro.jpg

Si bien falta el fallo del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, el ente que regula el fútbol del interior, todo hace pensar que le darán el partido y la serie por perdida a Newbery por los graves hechos de violencia de los cuales la institución anfitriona es responsable.

El antecedente inmediato ocurrió siete días antes y tiene puntos en común con lo sucedido en Chubut. La semana pasada fue eliminado Juventud Alianza de San Juan por una situación similar en el entretiempo del partido de ida contra Gutiérrez de Mendoza. La visita ganaba 1 a 0 en San Juan, hinchas locales se metieron en el vestuario del equipo rival y la consecuencia de esas agresiones fue que le dieran por ganada la serie a Gutiérrez, sin haberse jugado el partido de vuelta.

Mientras tanto, Colón de San Justo espera en una de las cuatro finales del Regional. Empató 1 a 1 con Ben Hur en Rafaela y clasificó por el 1 a 0 de la ida, donde fue beneficiado por el mal arbitraje de Jonathan Correa.

Si el Tribunal resuelve lógicamente, el choque entre Deportivo Rincón y Colón de San Justo por un boleto al Federal A se disputará en la cancha de Estudiantes de Río Cuarto.

Las otras tres finales a partido único son: Camioneros de 9 de abril-Kimberley de Mar del Plata (en Olavarría), Altos Hornos Zapla -Sarmiento de La Banda (Bicentenario de San Juan) y Gutiérrez de Mendoza-Defensores de Formosa (San Francisco, Córdoba).

"Pitu" Barrientos quiere que el partido se juegue

El presidente de Jorge Newbery, Pablo Barrientos, realizó una conferencia de prensa este lunes y dejó mucha tela para cortar con sus principales frases.

“El árbitro y los policías dieron las garantías para que se juegue el partido luego de lo que pasó y del otro lado no quisieron salir, nosotros estamos trabajando para que esto se gane en una cancha de futbol y no en un escritorio. Confió en que esto puede ser justo, que sea en un escenario neutral, no tenemos que matar el espíritu del deporte que es ganar en una cancha de futbol”, arrancó diciendo Barrientos.

Además de defender a su club, el exjugador de San Lorenzo de Almagro declaró que ellos también pedirán explicaciones sobre lo que ocurrió en el túnel.

“Hicimos autocritica, también fuimos responsables en pagar el doble de policías que nos piden siempre, la policía solicitó tener refuerzos, nos pusimos a disposición, creo que hubo una falla y nosotros pusimos mucho de nuestro lado para que esto no pase a mayores. Newbery cumplió con la cantidad de policías. El problema aparece en el túnel, no hubo problemas con jugadores, eran allegados a ellos que se agredieron con la gente nuestra. Hay un montón de personas que vinieron como colaboradores de Rincón que eran campeones de artes marciales y creo que nosotros también merecemos explicaciones”, afirmó.