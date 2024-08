Después de visitar a Javier Milei, el Maligno Torres dijo a quién votó

No estuvo presente el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quien a la misma hora estuvo encabezando la presentación del programa Travel Sale.

Milei con el maligno

Por un lado, el Maligno reconoció que “falta mayor apoyo para el deporte en general y veremos si con este asunto de las medallas se empieza a invertir un poco más”, aunque no se animó a pedir la construcción de más pistas de BMX, como lo hizo desde París apenas ganó la medalla, porque “es la primera vez que nos vemos”. De todas formas, el deportista contó que desde el gobierno le prometieron otra charla en la que traerá de regalo “un par de latas de Monster (una bebida energizante) de café, que él toma el mango loco, así que cuando venga le traigo”.

Después del encuentro dio una nota con Eduardo Feinmann en La Nación+ donde respondió acerca de su visión de la política.

"Es difícil no quedar pegado en algún aspecto. Me gustaría ayudar, pero me mantengo un poco al margen", respondió al comienzo.

El periodista le consultó poniendo como ejemplo el caso de "Camau" Espínola, que ganó cuatro medallas olímpicas y después fue intendente de Corrientes y candidato a gobernador de su provincia. "Uno siempre está predispuesto a escuchar. Pero creo que yo no duraría mucho". Y agregó que para él es "lo correcto o nada" y en ese sentido "Me van a eliminar en dos segundos", dijo.

Finalmente, ante la pregunta concreta sobre las últimas elecciones para presidente, El Maligno respondió: "Lo voté a Milei. Queríamos saber cómo era él, es bastante transparente, tranquilo. Nos hizo generar mucha confianza para charlar. Estaba con la campera de siempre, un maestro".

Embed "Lo voté a Milei"



Juan "Maligno" Torres Gil, luego de su visita a Casa Rosada, destacó que el presidente es "muy transparente y tranquilo" y contó que le interesa la política, pero "es difícil ingresar y no quedar pegado". pic.twitter.com/nCDLfdOImt — Corta (@somoscorta) August 5, 2024

“Maligno” Torres se metió en la polémica de Gonzalo Peillat: “Hay que golpearlo”

El efusivo festejo de Gonzalo Peillat, con el puño en alto y el grito desaforado, desató bronca y repudio en Argentina. El “Hacha”, nacionalizado alemán desde 2020, celebró un gol frente a “Los Leones”, equipo con el que conquistó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2026.

Este acto fue percibido como una traición por muchos de sus antiguos compatriotas y generó una ola de insultos en redes sociales.

Entre las voces críticas, se destacó la del ciclista José Torres Gil, mejor conocido como “El Maligno”, donde en América TV fue consultado sobre la actitud de Peillat y dijo: "Escuche muy poco, como que él pasó a ser de Alemania y le festejó en la cara a los argentinos…” y entre el humor y la seriedad que representa a los cordobeses, “Maligno” fue contundente: “Hay que golpearlo, ja”.

Peillat e 31 años, había renunciado a la selección argentina en 2019 debido a discrepancias con la gestión del hockey en el país. Alemania aprovechando la situación, le ofreció representar a su equipo mientras jugaba en el Manheimer HC.

En el reciente encuentro contra Argentina, Peillat no solo vistió la camiseta alemana, sino que también anotó uno de los goles, celebrándolo con una efusividad que muchos consideraron inapropiada, sumada a las declaraciones posteriores.

"Argentina es un país bastante futbolero y creo que lo relacionan todo por ese lado. Si tengo que decir algo, se hubieran puesto del mismo lado cuando sabían que todas las cosas estaban mal. Y no lo hicieron", había dicho Peillat sobre el país, para luego comentar: "Hay que hacer un poco mente fría y seguir para adelante. Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry... Como dijo Maradona, que la sigan chupando".