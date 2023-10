Dibu Martínez confesó que hubiera pasado con su carrera si perdía la final del Mundo

El arquero marplatense recordó con emoción la experiencia mundialista y cómo la derrota en el primer partido contra Arabia Saudita marcó un antes y un después en el torneo. "Lo que más me acuerdo fue el silencio después del partido en el vestuario. Hubo dos minutos en los que solo se escuchaban las canilleras o los botines, nadie habló", confesó Dibu. La derrota, además, cortó un invicto de 36 partidos del equipo argentino.

A pesar de la tristeza inicial, esa derrota fue el punto de partida para la histórica frase de Lionel Messi: "Este grupo no los va a dejar tirados". A partir de ese momento, la Selección cumplió con las expectativas y llegó a la final, donde se enfrentó al vigente campeón, Francia.

Cómo fue la final frente a Francia según el Dibu Martínez

La final fue un partido épico, y el Dibu Martínez tuvo su momento cumbre cuando realizó una atajada milagrosa frente a Randal Kolo Muani en el minuto 122. "No me puse nervioso a la hora del tiro y lo fui acomodando adonde yo quería que vaya. Después te puede pegar o no, pero a la hora de achicarle y hacerme grande creo que hice todo bien", relató con calma.

Sin embargo, lo que muchos desconocían hasta ahora es que, en caso de una derrota en esa final, Emiliano Martínez habría considerado tomar una drástica decisión profesional. "En mi cabeza, yo no hubiera aceptado jugar al fútbol si hubiera perdido la final del mundo", confesó el arquero.

Dibu Martínez 2.jpg

Dibu también compartió detalles de su preparación antes del partido decisivo: "La noche anterior pude dormir bien, duermo bárbaro antes de los partidos. Y dormí tres horas de siesta el día de la final. Me comí un sanguchito de jamón y queso con mate. Esa fue mi merienda antes de una final".

En cuanto a Lionel Messi, Dibu Martínez no escatimó elogios: "Es el ejemplo a seguir. Es el primer y único jugador en la historia en completar el fútbol, termina la carrera como un ídolo, no solo como jugador sino también como persona". Su admiración por el capitán de la selección es evidente, y su actuación en Qatar 2022 demostró que la unión del equipo argentino bajo el liderazgo de Messi fue fundamental para alcanzar la gloria.