Dibu Martínez contó cuál fue el arquero que lo inspiró en su adolescencia

Dibu Martínez habló sobre sus referentes en el arco

Emiliano Martínez no solo sorprende con cada salvada espectacular, sino que cada vez que tiene un micrófono delante suyo no tiene ningún tapujo en contar todo tipo de cosas suyas, como en este caso donde conversó con la señal deportiva ESPN.

En ese sentido, una de sus declaraciones llamó mucho la atención de los fanáticos, ya que allí reveló quienes eran sus ídolos bajo los tres palos durante su adolescencia: “Cuando estaba en mi edad, mi ídolo era el Pato Abbondanzieri. Me gustaba mucho Oscar Ustari cuando estaba en la pensión de Independiente y entrenaba en la Primera. Fue su mejor año deportivo en Independiente y me encantó”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/dataref_ar/status/1788575362139521326&partner=&hide_thread=false Dibu Martínez sobre sus arqueros preferidos en sus inicios con @ESPNArgentina:



“Cuando estaba en esa edad, uno decía el Pato (Abbondanzieri). A mí me gustaba mucho Ustari cuando estaba en la pensión de Independiente. Fue su mejor año deportivo y me encantó. Siempre fui… pic.twitter.com/v8dpHyEipu — dataref (@dataref_ar) May 9, 2024

Así afirmó su admiración por el ex arquero de la Selección Argentina y multicampeón con Boca, quien en la década del 2000 marcó a toda una generación con sus atajas, sobre todo en la tanda de los penales. También recordó a Ustari, otro de los proyectos de la cantera del Rojo de Avellaneda, quien también supo ser arquero nacional.

“Independientemente fui tomando cosas de cada uno, porque yo no llegué a jugar en el fútbol argentino de manera profesional”, finalizó la idea el jugador del Aston Villa.

En complemento con eso que estaba contando, el Dibu agregó: “Igual no debutar en Primera no quiere decir que la infancia no la haya hecho en Argentina. Yo me fui a los 17 años, pero me crié acá. Por más que esté 40 años en Europa, los años que más voy a recordar en mi vida van a ser los que pasé en Argentina. Así que soy más argentino que el dulce de leche”.