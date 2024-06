Diego Martínez contó que hará con los juveniles en su paso por Boca

Embed “A LOS CHICOS LOS LLEVAMOS DE A POCO”



Diego Martínez, DT de Boca, le respondió a Olé sobre la importancia que le dan a las divisiones formativas en club y la manera de foguearlos, tras la victoria ante Almirante Brown por Copa Argentina



Qué dijo Diego Martínez sobre las lesiones en Boca

El DT también se refirió a las frecuentes lesiones que han afectado al plantel y reconoció la necesidad de estar atentos a posibles errores: "Estamos siempre atentos a ver si cometemos errores. Es un factor importante la gran cantidad de partidos, lo emocional de nuestra institución que cada juego es el más importante del semestre. Eso genera mucho estado emocional y tensión, mucha adrenalina y el jugar al límite en tantos partidos uno va forjando el carácter”.

Martínez subrayó la importancia de prestar atención a los detalles tanto en defensa como en ataque: "Estar atento a los detalles para seguir creciendo como equipo. No solo en nuestro propio arco, sino también en el del rival. El equipo muestra identidad y generalmente es superior a los rivales y mereció más. Me gustaría que los volantes hagan más goles y poder finalizar los partidos, ser determinantes en área rival para que los pequeños detalles que uno puede tener en su arco no nos compliquen".

Diego martínez 1.jpg Diego Martínez

Diego Martínez analizó el momento de Boca

El entrenador también se mostró optimista sobre el futuro del equipo en las otras competencias: "En la Sudamericana, aunque no logramos ser primeros por detalles, creo que en Potosí merecimos ganar. Pasamos de fase que era lo principal. Y en la Copa Argentina, el equipo superó las dos instancias contra Central Norte y Almirante. Todo esto con situaciones de lesiones infortunas, el balance es positivo”.

En cuanto al mercado de pases, Martínez habló sobre las posibles incorporaciones de Tomás Belmonte y Thiago Almada: "Son nombres que realmente son muy importantes. Seguramente nos van a venir a completar como equipo lo que nos queda el semestre. Los que vengan lo van a hacer bien y se van a adaptar. Es importante tenerlos en la mini adaptación de los próximos días”.