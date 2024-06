¿Qué posición ocupará Gary Medel en Boca?

La llegada de Medel a Boca no solo ha causado revuelo en Argentina, sino también en Chile, donde algunos hinchas de Universidad Católica esperaban su retorno. Sin embargo, el mediocampista chileno eligió volver a La Bombonera, un lugar que considera especial. "Desde que me fui del club seguí siempre a Boca y estuve en contacto con la gente", comentó en una entrevista con el canal oficial del Xeneize.

Qué dijo Gary Medel en su llegada a Boca

En su breve paso por Vasco da Gama, Medel se destacó como marcador central, ayudando al equipo de Ramón Díaz a evitar el descenso en el Brasileirao. Sin embargo, con el cambio de entrenador, perdió protagonismo y tuvo algunos roces en el vestuario, lo que facilitó su salida sin costo. "Me dejaron de poner en el equipo y no me dijeron nada. No me gusta estar en el banco, en mi carrera fui siempre titular. Estoy feliz de estar en Boca", afirmó Medel.