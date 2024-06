No le sobró nada pero cumplió: Boca superó a Almirante Brown por Copa Argentina

Lejos de su mejor versión, Boca venció 2-1 a Almirante Brown en Mendoza y consiguió el pasaje a los octavos de final de la Copa Argentina: en su última presentación antes del parate por la Copa América, el Xeneize no pudo hacer fluir su juego y dependió de sus individualidades, algo que se viene reiterando en los más recientes compromisos. Finalmente, Gary Medel no pudo ser de la partida ya que no llegó el transfer a tiempo desde Vasco da Gama.