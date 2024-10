Diego Milito reveló cuál será su primera medida si es presidente de Racing

Milito, quien es recordado por los hinchas no solo por sus éxitos en la cancha sino también por ser un emblema del cambio de mentalidad que vivió el club en la última década, lanzó su candidatura bajo el lema "Racing Sueña". En esta oportunidad, forma parte de un frente integrado por ocho agrupaciones y acompañado en la fórmula por Hernán Lacunza, ex ministro de Economía durante el gobierno de Mauricio Macri, y Martín Ferré, congresal del Partido Justicialista.

“Yo no quiero un modelo presidencialista. Es lo que tenemos que combatir. Es obsoleto. Si no tenemos un equipo de trabajo, ¿a dónde vamos? Si yo no tengo al mejor en marketing, ¿a dónde voy? Si no tengo al mejor en finanzas, ¿a dónde voy? Tenemos que tener equipos de trabajo profesionales y nosotros como dirigentes bajar la visión estratégica de lo que queremos. Maximizar nuestros ingresos, marcar el rumbo, ofrecernos como órgano de control, eso es lo que hace el dirigente”, aseguró Diego Milito.

Milito 2.jpg Diego Milito y Sebastián Saja

Diego Milito reveló que quiere poner un director deportivo

Uno de los puntos centrales de su propuesta es la profesionalización de la estructura deportiva. Milito tiene claro que, si resulta elegido, nombrará a un director deportivo que estará a cargo de un proyecto integral en el área futbolística, algo que considera fundamental para el éxito a largo plazo del club. Aunque no ha revelado oficialmente quién ocupará ese cargo, el periodista César Luis Merlo adelantó que Sebastián Saja, ex arquero de Racing, será quien tome ese rol, un nombre que resuena con fuerza entre los hinchas debido a su pasado exitoso en el club.

"Vamos a tener un director deportivo con una secretaría técnica porque me parece una estructura profesional fundamental. Es un área muy sensible, donde tenemos que hacer un proyecto integral como en aquel momento intenté llevar a cabo, y creo que fue modelo de éxito que está a la vista. Teniendo todavía un margen enorme de mejora, pero va a estar la voluntad política. Debemos institucionalizar la parte deportiva, que también sea de sustentabilidad económica. Eso va de la mano. Y serán esos profesionales los que tomen las decisiones", aseguró Diego Milito.