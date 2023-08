Diego Schwartzman, afuera en primera ronda del US Open: "mi peor partido en Grand Slam"

Este año jugó 23 torneos y no pasó de la primera o segunda ronda en 21 de ellos, mientras que en otros dos -Masters 1000 de Cincinnati y Roland Garros- se despidió en la tercera rueda.

Embed Debut y derrota para El Peque.



Schwartzman se encontró con un Rinderknech sólido con el saque, que lo venció por 6-3, 6-4 y 6-2 en la primera ronda del #USOpen. pic.twitter.com/uoXpBcZyho — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 29, 2023

"Es mucha calentura, frustración, todo junto", dijo Schwartzman a ESPN tras la derrota en Nueva York. "La verdad que debe haber sido mi peor partido en Grand Slam», agregó el argentino, que fue presencia constante en el Top 20 desde 2017, pero tras esta derrota caerá al puesto 128° en el mejor de los casos. «Cuando estaba encontrando mejoras en el año. Hoy todo fue muy malo y acorde al año", se lamentó Schwartzman.

"Lamentablemente en el último Grand Slam me toca tener este nivel y me preocupa por un montón de aspectos", dijo el argentino, que siempre se caracterizó por su solidez y lucha en cancha. Pero nada de eso se vio esta vez. "Al tenis podés jugar bien o mal. Pero hoy la frustración fue lo primero que ganó en el partido. Me rendí muy rápido. Una lástima". Peque no venía teniendo suerte con los sorteos y esta vez se había ilusionado al evitar a un favorito en el debut, pero se topó con la realidad.

"Cuando jugás primera ronda, podés zafar de un cuadro complicado. Perder de esta forma, en todos los sentidos. La actitud, lo mental, el tenis. Fue todo muy flojo hoy y el resultado lo dice", cerró.

Mientras tanto, Sebastián Báez le ganó el primer set por 7-5 a Borna Coric, Facundo Díaz Acosta cayó 6-4 en el comienzo contra el veterano Jhon Isner. Más tarde juegan Tomás Martín Etcheverry y Guido Pella.