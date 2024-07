Dirigentes del Consejo Federal de AFA pasaron por Neuquén y Cipolletti

Por su parte, resalto que Rincón es "un club con 12 años de historia, increíble lo que uno ve que están haciendo y lo que proyectan. Creo que esto ayuda".

ON - Consejo Federal (7).jpg Omar Novoa

El Federal A hoy tiene 37 clubes, luego de la baja de Sansinena de Cerri. "Hemos visto en el norte del país como los clubes están intentando ayudarse y acompañarse para que el crecimiento sea regional y no que sea uno solo el representante, porque entre todos pueden empujar mucho más fuerte", enfatizó Lanzani, quien estuvo acompañado por Claudio Yopolo, integrante de la comisión del Federal A.

En cuanto a la deserción del equipo Tripero, que competía con Rincón y Cipo hasta que no pudo hacerlo más por falta de recursos, contó que "a mi me tocó estar el mismo día que se bajó en Bahía Blanca. Ellos mismos decían que fue una mala decisión haber arrancado el año después de la catástrofe de diciembre con el tornado. Pensaron que lo podían sacar adelante y no pudieron. Tomaron la decisión de bajarse y fueron sancionados".

El dirigente santafesino explicó que desde AFA quieren hacen un torneo de divisiones inferiores, similar al Federal A. Claro que el gran limitante en ese caso es la cuestión económica.

Visitas a Cipolletti y Deportivo Rincón

Además del a conferencia de prensa en Neuquén capital junto a Nestor Mingot, presidente de Lifune, Lanzano recorrió las ciudades de la región en las que se ubican los clubes de la región que juegan el Federal A. "Los primeros que tienen que estar son los presidentes de Liga, que son fundamentales. Charlamos en común de todos los temas. Seguridad, organización, el Comet, cosa que nos atañen a todos. Entre todos trabajamos para que esto se solucione. La realidad económica es algo que vivimos en todo el país y eso es así desde la casa de cada uno. Después, hay instituciones que lo sufren menos y otras mucho más", opinó.

ON - Consejo Federal (4).jpg Lanzano compartió la mesa con el petrolero Marcelo Rucci, que representa a Deportivo Rincón en el Federal A. Fotos: Omar Novoa Omar Novoa

"Nos alimentamos de lo que hacemos en una provincia para que al otro le pueda servir en otro lado. Uno tiene esa misma sintonía, se trata de crecer siempre. La Liga Neuquina es una liga que está ordenada. Nos juntamos con Carlos (Roja, de Liga Confluencia). Tratamos de ayudarnos entre todos y mostrarles a los clubes que hay otras realidades, a veces no hay que mirarse tanto el ombligo, pensar que si crece la liga también crecen los clubes. Por pedido del presidente del Consejo Federal (Pablo Toviggino)", agregó Lanzano.

Las SAD y la posición de AFA

En medio de la discusión instalada entre el gobierno nacional que encabeza Javier Milei y la dirigencia de los clubes sobre las Sociedades Anónimas Deportivas, Lanzano fue contundente: "está más que claro, nos hemos expresado todas las ligas, las federaciones. Lo que nosotros queremos es lo que está en nuestros estatutos, no damos lugar a las SAD. Los clubes son de los socios. Está más que visto que en muchos lugares no dio resultado. Que de resultado en Europa no significa que funcione acá".