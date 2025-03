Dolor en Lifune por el fallecimiento de "Pepe" Canales

El referente que supo vestir los colores de Centenario y Alianza de Cutral Co murió en las últimas horas.

En el final del fin de semana largo, el dolor en Lifune volvió a sentirse por la muerte de José "Pepe" Canales . Se trata de un exjugador de Centenario y Alianza de Cutral Co, donde fue muy querido a partir de sus actuaciones y de su calidad humana fuera de la cancha. Después de tener algunos problemas de salud, falleció en las últimas horas y es velado en la tarde de este martes.

Además, la Asociación Deportiva Centenario lo despidió con un sentido mensaje: "Desde la ADC acompañamos en este día de profundo dolor la partida de quien formó parte de nuestro club durante muchos años, siendo técnico y campeón".

Su sobrino, Enzo, le dedicó unas palabras: "Hoy te fuiste tío, voy a recordarte toda mi vida, gracias por todo lo que me enseñaste, jamás voy a olvidar cada historia de fútbol que pasaste y los clubes dónde estuviste, cuando me contabas los partidos y sonreías parecía que lo estabas viviendo de nuevo. Me enseñaste que el fútbol es el deporte más hermoso que existe. Volá alto tío, disfrutaste de lo que más te gustaba hacer "el fútbol", te voy a extrañar muchísimo".

Luego, también brilló en el Gallo de Cutral Co, que al año siguiente obtuvo su primer título liguero derrotando en la final a Independiente de Neuquén. Dirigidos por Roberto Santiago, ese plantel de Alianza tuvo futbolistas importantes, porque además de Canales estuvieron Omar Poblet y el "Nene" Travesino entre otros.

El propio Independiente de Neuquén y Unión Alem Progresista de Allen lo tuvieron en sus filas. Luego también fue técnico y su partida generó dolor en quienes lo conocieron tanto adentro como afuera de la cancha.