Dolor: quién es el columnista de ESPN que se separó de manera abrupta

El propio Juan Manuel "Cochito" López confirmó la separación a Etchegoyen, explicando los motivos detrás de la decisión. "Me separé hace muy poco de Andrea. Es una gran persona que quiero mucho. No hay nada raro, solo eso, que decidimos no seguir, pero con la mejor onda los dos. Son momentos y tiempos distintos de la vida, solamente", declaró el expiloto.

Esta relación había generado gran expectativa en el mundo del espectáculo, ya que ambos son figuras públicas con trayectorias destacadas. Andrea Bursten, conocida por su carrera como modelo y su cercanía con Marcelo Tinelli, y "Cochito" López, con su exitosa carrera en el automovilismo y su actual rol como comentarista, formaban una pareja que muchos veían como ideal.

ESPN 2.jpg Juan Manuel Cochito López y Andrea Bursten

Cómo fue la ruptura entre Juan Manuel Cochito López y Andrea Bursten

A pesar de la ruptura, ambos han expresado su respeto mutuo y su deseo de mantener una buena relación. "Es una gran persona que quiero mucho", reiteró López, destacando que no hubo conflictos mayores ni razones ocultas detrás de la decisión.

La noticia de la separación, aunque inesperada para muchos, ha sido manejada con madurez y respeto por ambas partes. Andrea Bursten y "Cochito" López han demostrado que, a pesar de las diferencias y los caminos separados, es posible mantener una actitud positiva y de apoyo mutuo. La vida sigue para ambos, quienes seguramente encontrarán nuevas oportunidades y retos en sus respectivas trayectorias.