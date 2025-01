Drama en el Abierto de Australia: Djokovic no pudo con el dolor y se retiró

El ex número 1 ya presentaba dolores en su anterior partido del Abierto de Australia contra Carlos Alcaraz.

Tras perder un set por muy poco contra Alexander Sverev, Novak Djokovic dejó al mundo del tenis en shock . El serbio no pudo aguantar el dolor de su pierna izquierda y tuvo que retirarse de la semifinal, dándole el partido al alemán. Djokovic es el jugador con más Abiertos de Australia ganados en la historia .

El estadio colmado por 14.820 personas no pudo creer lo sucedido tras el error no forzado de Nole que sentenció el primer set. El serbio se acercó a la red, le hizo señas al umpire, estiró la mano para saludar al alemán y se terminó el partido. El árbitro anunció segundos después que ya no habría más acción y los presentes se repartieron entre los abucheos y el reconocimiento al tenista que más títulos ganó en el Major océanico.