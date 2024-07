Dura autocrítica de Julio Vaccari: qué dijo sobre los errores de Independiente

El técnico de Independiente aceptó que su equipo hizo un mal partido en su derrota por 3-1 en Córdoba contra Instituto y aclaró qué es lo que no puede volver a pasar.

“Me gusta el olor a sangre”, había dicho Julio Vaccari cuando asumió en Independiente . Aún no había empezado la Copa América y la sensación de que faltaba mucho camino por recorrer permitió que la sonrisa fuese relajada en la cara del nuevo entrenador y que sus palabras, en definitiva, gustaran, por daban valentía y ganas de hacerse cargo de los problemas que reinaban en el Rojo de Avellaneda .

“El mensaje a los jugadores es el que uno cree: de esto se sale con trabajo, esfuerzo, dedicación y aprender de los errores ”, dijo el entrenador, quien fue contundente en su explicación: “Errores hay siempre lo que no puede pasar es que los errores se repitan”.

Contra Instituto, el equipo se dejó sorprender dos veces en los primeros minutos, porque a los 10 del primer tiempo perdía 2 a 0 con goles de Russo, que llegaron a través de la pelota parada, aunque no por alguna jugada de laboratorio de los cordobeses: los goles fueron por rebotes y pelotas que quedaron boyando y que el delantero de Instituto aprovechó porque reaccionó más rápido.

La autocrítica de Julio Vaccari tras la derrota de Independiente ante Instituto en su debut

En cierto modo, fue una postal, porque si algo le faltó a Independiente fue reacción. Pareció que podía tener el partido a tiro, cuando a los 15 minutos, o sea cinco minutos después del 0-2, descontó a través de Luna. Pero enseguida, a los 22, de nuevo los cordobeses sacaron una ventaja de dos goles que ya no volvieron a resignar.

“Yo no pido paciencia porque en general es algo que nos cuesta tener. Para esperar en un lugar, o para entrar a un restaurante. Son cosas difíciles de lograr”, explicó el DT quien aclaró que la gente de Independiente tenga claro que se va a encontrar con un técnico que va a trabajar y poner el pecho. Yo sabía a donde venía y eso era el olor a sangre que me gustaba. Sabía que había que embarrarse y eso es lo que le transmito a los futbolistas”, justificó.

Gran arranque de Instituto.

En la cancha, en el partido ante Instituto, el mérito del equipo de Dabove, que después del 3-1 manejó el resto del partido con paciencia y astucia, que se acoplaron con la falta de intensidad, de ideas y de profundidad del Rojo.

Porque para jugar a tener mucho tiempo la pelota y desde ahí construir, hay una virtud clave: intensidad. Y en este equipo de Vaccari parece que todavía no hay tinta en el sello del entrenador. Recién empieza, sí, pero debe salir rápido del pozo. Si no, la sangre la va a oler demasiado cerca y ya no le va a gustar.

“Claro que le dimos al equipo una impronta, una idea… Pero no se vio nada”.