Eduardo Domínguez respondió si habló con Boca tras la eliminación de Estudiantes

En medio del dolor por la eliminación del Torneo Apertura 2025, Eduardo Domínguez dejó una frase que no pasó desapercibida y que rebotó con fuerza en el mundo Boca. Al ser consultado por un supuesto llamado de Juan Román Riquelme para ofrecerle el cargo de entrenador, el DT de Estudiantes fue categórico: “A los números que no conozco, no los atiendo. A mis contactos sí los atiendo”.