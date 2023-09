El acuerdo que quiere cerrar River con el Real Madrid

jorge brito river plate.jpeg Jorge Brito gestiona la llegada de Real Madrid a la casa de River

Con la llegada de algunos sponsors importantes y el grupo Más, la gran obra de River fue remodelar el Monumental. Y de cara al año que viene hay una idea que puede ser la frutilla del postre. Considerando que le etapa final del proyecto está llegando a su fin, el club pretende organizar un evento con mucho peso, y ahí es donde aparece en escena Real Madrid.

Concretamente, tal como contó el propio Brito hace unos meses, River quiere recibir al conjunto Merengue en un amistoso en el Monumental. Y la información que llega desde España es que las charlas ya comenzaron. No obstante, desde Núñez entienden que no es un objetivo fácil de conseguir y ya tienen un plan B, pero no se rendirán para traer a uno de los equipos más grandes del mundo.

“Buscamos un club de Europa, pero es difícil que vengan para un partido solamente. Estamos trabajando para que sea en junio o julio del año que viene“, se había expresado el presidente de la banda roja hace unas semanas sobre la posibilidad.