El árbitro Dóvalo a un jugador de Independiente: "Hace 20 años que te conozco, sos el mismo boludo de siempre"

Eso potenció la calentura del plantel y cuerpo técnico de Independiente. En zona de vestuarios, tanto Marcone como Carlos Tevez se mostraron indignados por la situación.

El entrenador acusó a los árbitros y a AFA, aunque sin nombrar a ningún dirigente. Barracas Central es el club del presidente Claudio Tapia, con el que paradójicamente Tevez tiene buena relación históricamente desde que jugaba en la selección.

“Este tipo tiene que empezar a terminarla porque se caga en el trabajo de los chicos y del club. Ya tiene antecedentes con Barracas y viene y te roba igual”, expresó Tevez en conferencia de prensa luego del encuentro en el Tomás Adolfo Ducó.

“Antes del partido le dije a los chicos que jugábamos contra 14”, arremetió el entrenador sobre la injerencia del arbitraje.

Y añadió: "Nos cagaron. Sabíamos que iba a pasar y pasó. Es como que un chorro te avise que te va a robar y va y te roba".

"No voy a hablar del VAR. Saben que no hablo del VAR ni de los arbitrajes, pero lo de hoy ya es muy obvio. Siempre pido que me caguen, no quiero que me ayuden... Así me parece que el fútbol argentino hoy está dañado", completó.

Desde la visita también reclamaron dos manos dentro del área, pero ni Dóvalo ni Luis Lobo Medina desde Ezeiza decidieron revisar las situaciones. Ante el enojo del Rojo, el árbitro bonaerense de 47 años afirmó no tener idea las razones de la molestia y le contestó a Tevez por sus duras críticas en conferencia de prensa: “No escuche sus declaraciones. Pero puede decir lo que quiera, hablar es gratis”.