El bombazo de Tato Aguilera: un delantero europeo de renombre sacude al mundo Boca

Luego de la victoria del xeneize sobre Deportivo Riestra, el periodista de TyC Sports contó una noticia que generó impacto.

El domingo por la noche, luego de que Boca le ganara 1 a 0 a Deportivo Riestra en el arranque del Apertura 2026 en La Bombonera, Tato Aguilera contó una noticia que de concretarse sería un bombazo inesperado. Se trata de la llegada de un delantero europeo de renombre al club de la Ribera.

Es evidente que el xeneize necesita futbolistas en ofensiva, con Milton Giménez, Miguel Merentiel y Edinson Cavani lesionados, tuvo que jugar Lucas Janson como titular el domingo y el equipo casi no tuvo profundidad.

Además, la decisión de mandar a préstamo al cipoleño Valentino Simoni le quitó al "9" de la reserva campeona, que en este contexto podría pelear un lugar tranquilamente.

La bomba de Tato

El periodista de TyC Sports contó que un empresario argentino le habría consultado al entorno Romelu Lukaku si tendría intenciones de "vivir la experiencia Boca". Según la información de Tato Aguilera, esto no habría surgido desde la dirigencia, sino desde un agente externo.

Para concretarse, primero debería ser positiva la respuesta del delantero belga y luego el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, que maneja el fútbol del club, debería dar el OK.

lukaku belgica euro.jfif Lukaku fue el centro de las críticas tras el primer partido de Bélgica.

La posibilidad suena muy lejana y hasta risueña, pero no deja de ser una información periodística. Así surgieron casos como los de Daniel De Rossi, Edinson Cavani y Ander Herrera, quienes después terminaron jugando en Boca cuando no tenían ninguna conexión histórica con la institución.

Qué es de la vida de Lukaku

El delantero de la selección de Bélgica, con la que jugó tres mundiales, milita en el Napoli de Italia. Cumplirá 33 años en marzo y forma parte del plantel campeón de Italia.

El domingo, Lukaku entró en el segundo tiempo en la derrota 3 a 0 contra Juventus en Turín.