El Burrito Ortega contó por qué no va más a ver a River al Monumental

image.png

En el 2012 el talentoso enganche decidió colgar los botines, pero a contrapartida de eso, fueron pocas las veces en las que estuvo presente en el estadio que tanto lo quiso y lo quiere. Incluso pese a ser un reconocido hincha del conjunto de Núñez, es extraño verlo en los palcos de Alcorta 7597.

La explicación de porque el Burrito Ortega no va al Monumental

El Burrito Ortega pasó por el programa Hacelo y me muero conducido por el reconocido periodista partidario del Millo Atilio Costa Febre, y allí pudo conversar de muchísimas cosas sobre su pasión por River, pero una de las cosas que sobresalieron fueron los motivos de porque no suele acompañar los encuentros de local del club.

"trato de no ir a la cancha" porque "la gente que no va a ver los partidos y me molesta. Están con el celular boludeando y para evitar decirle algo me voy a mi casa a verlo solo", expresó el jugador que también representó al país en varias oportunidades, y que por estos días sigue despuntando el vicio con la pelota representando al Senior de River.

bd7pZmGS-34516613.mp4

Ortega sorprendió con esta curiosa explicación, pero los futboleros probablemente entenderán su referencia en estos tiempos donde la tecnología se apodera hasta del momento de vivir una experiencia única como ir a alentar al cuadro de tus amores.

Los elogios del Burrito Ortega para el Diablito Echeverri

En su momento Ariel Arnaldo había arrojado un apoyo a Ezequiel Barco mediante sus redes sociales en aquella ocasión donde había desobedecido las indicaciones del DT Martín Demichelis que dijo que un penal debía patearlo Borja.

Pero ahora continuó con la banca a los jugadores, y en este caso al que apuntó fue al Diablito Claudio Echeverri: “Es de los jugadores que a mí me gustan, que apuntan y gambetean. Hay pocos como él. Me encanta. Y ojalá pueda plasmar todo lo que está haciendo soñar a los hinchas de River”.