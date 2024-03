El Burrito Ortega cumple 50 años: él eligió los mejores goles de su carrera

No caben dudas de que el Burrito Ortega es uno de los máximos exponentes e ídolos de River Plate, uno de los clubes más importantes de Argentina junto con Boca Juniors. Justamente en este lunes 4 de marzo está festejando sus 50 años de vida y como siempre, las redes sociales lo recuerdan a lo grande.

Es por ello que una cuenta de la red social de Twitter sacó a relucir un viejo clip del ex programa de TyC Sports “Planeta Gol”, donde llevaron adelante una entrevista con él ex jugador Millonario y le hicieron elegir entre los mejores goles de su carrera.

Los mejores goles del Burrito Ortega según él

Aquel programa había sido en homenaje del cumpleaños 39 del ex enganche, allá por 2013, y allí en primer lugar optó: “El que le hice jugando para River a Ferro”. Se trata de un golazo con todas las características típicas del Burrito hecho en 1996 en el Monumental.

Arranco en tres cuartos de cancha encarando hacia el arco, llegó al área y sorteó la defensa tirando un caño y definiendo con su pierna menos hábil, la zurda, pinchándola por encima del arquero verdolaga.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/sudanalytics_/status/1764688788675006611&partner=&hide_thread=false El Burrito Ortega está cumpliendo 50 AÑOS y lo festejamos viendo sus mejores goles.



Potrero argentino. pic.twitter.com/C2MHHUquG2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 4, 2024

Luego, agregó: “jugando contra Irlanda en Irlanda. El enganche, que lo engancho de zurda al defensor y veo como pasa”. Se trata de un tanto hecho en un amistoso jugando para la Selección Argentina en 1998. Allí, tras un pase de su compañero, adentro del área mete un tremendo enganche que dejó desparramado a un defensor, y luego volvió a amagar un par de veces hasta encontrar el ángulo para nuevamente picarla por encima de todos.

Por último, Fernando Lavecchia, el entrevistador, lanza: “Para mí el mejor gol es ese que haces jugando para la Sampdoria. ¿Coincidimos?”.

El Burrito le responde que sí, y cuenta: “Me da un pase Montella, contra el Inter. Me sale el arquero. Cuando me viene la pelota le pego como de punta, no fue de punta pero medio tres dedos”.