El capitán de San Lorenzo habló de la crisis institucional y fue duro con la dirigencia: "Duele verlo asi"

El capitán Gastón Hernández habló sobre la situación después del empate ante Independiente. Qué dijo el entrenador Damián Ayude.

San Lorenzo enfrenta una etapa dura como institución luego de entrar en acefalía luego de que los dirigentes que acompañaban al expresidente del club Marcelo Moretti decidieron renunciar a sus puestos en la comisión directiva por lo que en los próximos días deberán definirse nuevas autoridades.

El problema de la institución es que esta situación no se reduce solamente al aspecto administrativo sino que también impacta directamente en lo deportivo debido a que pensar en refuerzos es una hazaña, sumado a la incertidumbre por el salario y el malestar generalizado que provoca un desenfoque del aspecto deportivo. En diálogo con la prensa, el capitán del cuervo Gastón Hernández se refirió a las dificultades que les genera al equipo este tipo de situaciones.

"Es difícil enfocarse, pero es lo que nos toca. Hay que centrarse en lo deportivo que es lo nuestro porque no tenemos que ver con lo que pasa en el club, de eso se tiene que encargar otra gente”, dijo el futbolista que volvió a sumar minutos en el empate 1-1 ante Independiente de visitante.

Sumado a esto, agregó: “Duele ver al club así, los chicos no merecen estar en esta situación. Tienen mucha valentía para jugar en este momento”. Por otra parte se metió de lleno en el análisis deportivo del encuentro disputado: "Ellos no tuvieron muchas llegadas, nos vamos con bronca por el empate pero necesitábamos sumar porque veníamos de dos clásicos sin ganar... Hoy se nos escaparon los tres puntos”.

La banca de Ayude para los jugadores

“Entiendo la necesidad de preguntar, pero pido que entiendan mi postura: necesito tranquilidad para mis futbolistas. Sabemos que la situación del club es algo compleja y nosotros tenemos un pacto con los futbolistas que es tratar de estar alejados de todo eso e intentar que San Lorenzo gane”, sentenció el entrenador.

Además, afirmó: “Tenemos un plantel muy joven y muchos de los chicos son hinchas... Hay 14 o 15 chicos que son menores de 20 años y que son hinchas de San Lorenzo... En definitiva, lo mejor que tenemos en este club es eso: los hinchas y los futbolistas. Yo estoy a muerte con estos jugadores”