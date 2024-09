El Cholo Simeone salió a bancar a De Paul luego que lo silbaran en el Atlético de Madrid

A pesar de su gran momento en la Selección Argentina, la hinchada del Atlético de Madrid no está demasiado contenta con el volante argentino.

El entrenador del Atlético, fiel a su estilo, restó importancia a los silbidos y afirmó que no los había escuchado. "No escuché nada", aseguró el Cholo, quien además destacó el rol de la hinchada colchonera. "La gente del Atlético es diferencial. No es casualidad lo que nos pasa cuando jugamos en nuestra casa. Hay un empuje y una energía diferente, y un apoyo incondicional dentro del esfuerzo que nosotros podemos hacer. Intentamos devolverles toda la energía que podemos", añadió el técnico argentino, sin hacer mayores comentarios sobre la posible insatisfacción con el rendimiento de De Paul.