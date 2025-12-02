El cipoleño Valentino Simoni buscará otro titulo con la reserva de Boca: hora y cómo verlo

Este miércoles, el xeneize enfrentará a Gimnasia de La Plata en el partido decisivo a disputarse en el estadio de Banfield.

El pibe cipoleño de 21 años viene demostrando que está para pegar el salto, ya que es el máximo anotador del equipo en este año.

Con el cipoleño Valentino Simoni desde el arranque, Boca buscará este miércoles un nuevo título de Reserva. El xeneize enfrentará en el partido decisivo a Gimnasia de La Plata , en una final que se disputará en el estadio Florencio Sola de Banfield.

El equipo dirigido por Mariano Herrón viene de eliminar a River en semifinales, luego de vencerlo por 2 a 0 en Boca Predio la semana pasada. En ese encuentro, Simoni fue el "9" titular del conjunto azul y oro como desde hace un par de temporadas y este miércoles no será la excepción.

El cipoleño ya sabe lo que es festejar con la camiseta de Boca en esta categoría, mientras que también estuvo en diferentes convocatorias del equipo de primera. La última fue hace 15 días en el último partido de la fase regular de la Copa de la Liga ante Tigre, cuando estuvo en el banco de suplentes, aunque todavía no debutó en la elite.

SIMONI BOCA COMPAÑEROS Mateo Mendía, Valentino Simoni, Fernando Rodríguez y Santiago Dalmasso, todos categoría 2004.

Gimnasia, por su parte, es comandado técnicamente por Ricardo Kuzemka, quien reemplazó a Fernando Zaniratto cuando este tomó las riendas del primer equipo tras la salida de Orfila.

De la mano de Zaniratto, el Lobo levantó a tal punto que el próximo lunes enfrentará a Estudiantes en una histórica semifinal de la Copa de la Liga que se disputará en el Bosque.

Al igual que Boca, Gimnasia tiene buenos valores en sus inferiores al tiempo que está compitiendo hasta las últimas instancias del torneo de primera. Cabe destacar que el club platense atraviesa una seria crisis institucional con problemas económicos y una dirigencia que acaba de ser elegida en medio de un caos sin precedentes.

Hora y dónde verlo

El encuentro de este miércoles comenzará a las 19:30, será transmitido por la página de la Liga Profesional https://www.lpfplay.com/ y contará con la presencia de público de ambas parcialidades.

Cómo llegaron

El lobo platense finalizó tercero en el Grupo B con 29 puntos, producto de 8 triunfos, 5 empates y 3 derrotas sobre 16 partidos disputados. En octavos de final dejó en el camino a Newells, equipo al que se impuso por 2 a 0. Luego, venció a San Lorenzo por 3 a 1 en los cuartos de final y barrió a Argentinos Juniors con un contundente 4 a 0 en las semifinales.

Por su parte, Boca Juniors fue primero en el Grupo A con 33 puntos, producto de 10 victorias, 3 empates e igual cantidad de derrotas. En octavos de final se impuso 1 a 0 sobre Lanús, luego empató 0 a 0 con Instituto de Córdoba y superó en los penales por los cuartos de final y en semifinales se quedó con el Superclásico al ganarle a River por 2 a 0.