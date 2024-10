El Club Cipolletti, ante una elección histórica con dos candidatos

ramirez mancini.jpg Ramírez y Mancini, los dos representantes que encabezan las listas.

Qué dijo la Comisión Electoral

La Comisión Electoral, integrada por Yamina Neira, Gustavo Latorre y Aníbal Gac, fue la encargada de cruzar las listas que se habían conformado con los puntos que plantea el estatuto del club. Por eso hubo correcciones que se hicieron la semana pasada con el fin de cumplir formalidades que no son menores y representan una complejidad en el armado de las agrupaciones.

"Se controlo por sistema los nombres y apellidos de los integrantes de cada lista y se encontró que no todos cumplen con el estatuto, ya sea por no tener la antigüedad o por no ser socio de forma ininterrumpida con los pagos. Dado esto, algunas personas fueron reemplazadas y otras decidieron que se presentará así. Por ese motivo nos comunicamos con el Inspector General de Personas Jurídicas para que ellos decidan si las listas se presentaban igual, aún sin cumplir con el estatuto. Y se decidió que sí, que ambas listan presenten sus boletas y que la asamblea se haga igual con votación y a urnas cerradas como toda elección. Dado el caso, si llegara a haber alguna impugnación, Persona Jurídica decidirá que hacer y evaluará el caso de las listas, ya que no cumplen con el estatuto, empezando por los presidentes", explicaron desde la comisión a LMCipolletti.

"Hay gente que debía años de cuota social y pagó algunas para recuperar su calidad de socio. Había varios casos de antigüedad interrumpida. Hay otra gente que recién ahora es socia y otros que estaban al día. Se evaluó todo eso", agregaron.

Desde las dos agrupaciones habían argumentado que las listas se armaron según el padrón que les entregaron.

Respecto a ello, la Comisión detalló que "el padrón dice el total de años desde los cuales el socio está dado de alta en el club por primera vez. Hay personas que figuran en el padrón, pero eso no quiere decir que al ingresar cada nombre estén regulares. El sistema es relativamente nuevo. Algunos figuraban con más de 10 años de antigüedad pero tenían el pago de la cuota interrumpido y es uno de los requisitos. El padrón no fue impugnado ni mal leído, sino que hubo que repasar persona por persona porque el sistema no hace ese proceso por sí mismo".

La asamblea comenzará a las 19 horas sin horario fijo de finalización. Se estima que tendrá una duración de dos o tres horas, porque primero se tratará el balance. Desde el club informaron que una vez que comience la asamblea no podrá entrar ni salir nadie.