El Colo Barco explotó contra Cascini y contó la verdad de su partida de Boca

El Colo Barco, quien había optado por quedarse en Boca en una situación similar a mitad de año, explicó su decisión de ejecutar la cláusula esta vez: "Me quedé cuando me vino a buscar el Getafe, que podría haberme ido libre y decidí quedarme y renovar. Mi sueño era jugar en la Primera de Boca". A pesar de la oferta del Brighton, Barco quería dejar un porcentaje a Boca, pero la falta de acuerdo llevó a la ejecución de la cláusula.

En respuesta a las críticas de Raúl Cascini, quien lo tildó de desagradecido, Barco aseguró: "Me sorprendió porque ser desagradecido en todo caso sería irse libre. Yo tuve esa posibilidad y renové. Ahora me estoy yendo, dejándole plata al club". Además, reveló detalles sobre las intenciones de Juan Román Riquelme de renovar su contrato y transformarlo en uno de los mejores pagos del plantel.

Embed "NO ME QUEDÓ OTRA QUE EJECUTAR LA CLÁUSULA." El Colo Barco habló sobre su salida de Boca.



#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/sT6DTAbyL5 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 15, 2024

"Pensé que me iban a presentar una oferta formal, pero me dijeron que la tenía que presentar yo. Los llamamos durante tres días seguidos y no contestaron el teléfono. Si me contestaban el teléfono, hoy no estaríamos teniendo esta charla y yo seguiría en Boca", expresó Barco, añadiendo un giro sorprendente a la narrativa de su salida.

Sobre su relación con Juan Román Riquelme, Barco aclaró que no influyó en su decisión final: "Esa relación no tiene nada que ver con la decisión. Yo tomo pensando en lo mejor para mi carrera, para mi familia y mi futuro. La relación que teníamos era normal. No tomé esa decisión pensando en la relación que teníamos".