El cruce entre Franco Colapinto y Williams antes del choque en el Gran Premio de Brasil

Franco Colapinto atravesó un complicado fin de semana en el Gran Premio de Brasil : si bien el piloto argentino había tenido un rendimiento destacado en el sprint, estuvo a punto de no salir a la pista tras haber protagonizado un accidente en la clasificación. De hecho, una circunstancia similar le ocurrió a su compañero de equipo Alex Albon , quien directamente tuvo que abandonar la contienda. Finalmente, la joya de Pilar compitió hasta la vuelta 32 , cuando chocó y no pudo culminar la carrera.

Para colmo, los neumáticos no se calentaron lo suficiente y el pichón de crack entendió que era necesario volver a realizar un cambio en boxes , aunque los técnicos no estuvieron de acuerdo. Finalmente, primó la decisión del staff de la escudería y el final estaba anunciado: Colapinto se despistó y, tras perder el control del monoplaza, colisionó contra un muro , lo que provocó daños irreparables en el coche.

Qué le pidió Colapinto a su ingeniero tras haber ingresado a boxes

"Entremos por las wet, compañeros", había exigido el campeón de F4 en 2019, aunque el ingeniero Gaetan Jego le pidió prudencia ante las inclemencias climáticas que se volvieron evidentes en la ciudad de San Pablo: "Ok, ya estamos en eso, pero espera... Quédate en la pista, necesitamos seguir ahí". Sin embargo, la insistencia de Franco generó una nueva respuesta del experto.

"Paremos en boxes para poner neumáticos wet": el pedido de Colapinto a Williams segundos antes del choque.



— ElCanciller.com (@elcancillercom) November 3, 2024

"Necesitamos sobrevivir, mantente en el trazado. Creo que la lluvia va a parar dentro de un minuto. Hay que sobrevivir una vuelta más. Quédate en pista con la mayor temperatura posible", agregó el profesional. De todas formas, el argentino consideraba que una modificación sobre la marcha podía mejorar sus condiciones: "Compañero, ¿me entienden? Ya sé que todos están con intermedias, pero en dos giros recupero el tiempo".

En ese contexto, el nacido en Gran Bretaña le lanzó una advertencia al piloto: "Te entendemos, pero necesitamos que hagas lo que te pedimos. Concéntrate en no cometer errores, sabemos que está muy difícil ahí afuera. Confía en nosotros, recuerda lo que hablamos. Déjanos hacer nuestro trabajo y haz el tuyo. Creo que es la decisión correcta". Aquel contrapunto, lamentablemente, acabó dándole la razón a la promesa pilarense.

Finalmente, las copiosas precipitaciones no cesaron y el corredor no pudo finalizar una carrera por primera vez desde que disputa la Fórmula 1. "Estaba apretando en la vuelta de salida para mantener las temperaturas altas, pero era inmanejable con las intermedias. Está claro que ellos son los que plantean y los que deciden. Igualmente, me siento bien desde lo físico", aclaró Colapinto, todavía ofuscado por su performance.