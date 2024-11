Franco Colapinto despistó y chocó en la clasificación del Gran Premio de Brasil

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/F1/status/1853024743818981498&partner=&hide_thread=false RED FLAG



Colapinto slides into the barriers at Turn 3



— Formula 1 (@F1) November 3, 2024

El pedido de disculpas de Franco Colapinto: “Perdón, amigo”

"Sorry, mate (perdón, amigo)". Con esa frase, Franco Colapinto habló por la radio con su equipo Williams después de impactar contra la barrera de contención, en lo que significó su primer golpe desde que inició la travesía en la Fórmula 1. Fue a la mitad de la clasificación, bajo la lluvia, que no le perdonó una aceleración de más en el Gran Premio de San Pablo. La buena noticia es que el golpe no tuvo consecuencias físicas para el piloto argentino y tampoco para el auto número 43, que igualmente deberá ser reparado de cara a la carrera principal, prevista para las 12:30.

Una vez que el coche fue removido del sector, la bandera verde regresó para continuar con la sesión de clasificación y Colapinto pasó de séptimo a 18º en el clasificador, quedando por delante del Haas de Nico Hulkenberg y el Sauber de Zhou Guanyu.

Así fue el intercambio entre @FranColapinto y su ingeniero, Gaëtan Jego

— Carburando (@CarburandoTV) November 3, 2024

¿Quién hizo la pole position para el GP de Brasil?

La carrera por el Gran Premio de Brasil, en San Pablo comenzará desde las 12:30 del mediodía. Incialmente estaba pautada para las 14, pero por el mal tiempo, tuvieron que adelantarla

Con condiciones de pista mojada, Lando Norris logró quedarse con la pole position para la definición que comenzará a las 12.30hs. Junto a él estará largando George Russell y la sorpresa la dio Yuki Tsunoda, que se metió tercero en esta alocada clasificación en Interlagos.

Embed QUALIFYING CLASSIFICATION



— Formula 1 (@F1) November 3, 2024

El alivio de Lando Norris

“Estoy muy contento, hay mucho trabajo para hacer, no estaba confortable en un principio.. Hay muchas áreas por mejorar, estoy sorprendido, pero me sentí bien al final”, señaló Norris, que agregó tras ganar la clasificación: “Probablemente es más difícil de lo que se ve en TV, es fácil terminar mal y tal vez no podés correr hoy. En la Q1 veía cuánto más podía empujar, pero este resultado es un alivio. George (Russell) puso una buena vuelta y Tsunoda estuvo volando en toda la jornada, no es fácil en estas condiciones, pero esperemos tener una buena largada”.