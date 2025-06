El crudo testimonio de Kudelka tras la derrota de Huracán: "Necesito el apoyo de mi psicóloga"

Kudelka, una imagen singular y su sentimiento

En la premiación, el entrenador de Huracán besó la medalla del segundo puesto, algo pocas veces visto en el fútbol argentino, donde el exitismo suele llevar a la mayoría a valorar solamente a quienes ganan.

De todas formas, este martes, en una entrevista con ESPN, Kudelka reconoció que el dolor por la derrota es muy fuerte por lo cerca que estuvo de lograr el gran objetivo.

“Hoy estoy más abatido que ayer. Ayer fue lunes, llegué con tristeza y mucho pensamiento. Hoy me levanté con dolor y bronca de no haberlo logrado, la misma que el hincha. Hoy necesitaba descargarme y llorar. Y lo hice, pero con mucha bronca. Si había una pared capaz que le pegaba, es lo que sentía. El pasito al logro era tan pequeño… Por más pequeño no dejaba de ser muy dificultoso porque el rival quería lo mismo. Alguna vez leí que no sé si es cierto: ‘Muchas veces el alpinista se prepara tanto para subir, se concentra tanto para transitar hasta la cima, que cuando ve la cima es donde más posibilidades de distracción siente, porque cree que ya llegó, pero todavía no llegó’. Ahí es donde no logran ese cometido. Yo siento eso, que me caí, que la vi tan cerquita y no lo pude lograr. Buscaba imágenes a quienes les podía haber pasado algo como a mí y me acordé de Bielsa en aquel Mundial. Pero me acordé mucho de Messi, cuando en la Copa América de Estados Unidos dijo: ‘No puedo más, no lo puedo lograr'. Y por su capacidad y resiliencia, volvió a insistir. La vida trata de eso. Yo a partir de mañana voy a ser resiliente, voy a volver a intentarlo, pero necesito el apoyo de mi psicóloga, porque estoy dolido y triste”.