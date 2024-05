El Cuti Romero reveló cuál fue el pedido especial que le hizo a Lionel Messi

Cuti Romero 1.jpg El Cuti Romero y Messi

El Cuti Romero habló de Lionel Messi y la no convocatoria de Dybala

Una de las ausencias notables en la lista de convocados para la Copa América es Paulo Dybala. Romero se refirió a esta situación y comentó: "Siempre estuvo, suma mucho y es uno de los miembros fundamentales de la Selección. Una tristeza por él". Según explicó Scaloni, la exclusión de Dybala se debe a "cuestiones futbolísticas".

El defensor también tuvo palabras de elogio para Lionel Messi, quien sigue siendo el referente indiscutido del equipo. "Siempre se disfruta tenerlo. Sonríe y la pasa bien cuando está con nosotros. En Inter Miami todos lo vemos muy contento y que llegue de esa manera es algo lindo. Veremos hasta cuando, pero mientras esté lo vamos a disfrutar al máximo porque es nuestra bandera. Crecimos viéndolo a él. Somos parte de esas Copas que le faltaban para cerrar su carrera. Cada día nos deslumbra más, en los partidos y entrenamientos", remarcó.

El Cuti Romero reveló el pedido que le hizo a Lionel Messi

El Cuti Romero confesó que, a pesar de la admiración que siente por Messi, no es de los que suelen pedir camisetas. "Le he pedido una camiseta, pero no soy tanto de romper los hue... con esas cosas. Tengo una de París, pero después no volví a pedirle. Cuando se acerque la oportunidad, seguramente le pida alguna. Una de la Copa América me llevo seguro", reveló el defensor.

Finalmente, el Cuti Romero se mostró optimista de cara a la Copa América y aseguró que la Selección está preparada para enfrentar cualquier desafío. "Nos veo muy bien para la copa. Obviamente va a ser duro, pero todos estamos en un muy buen nivel. Estoy seguro de que los argentinos se van a sentir representados. Nuestro pueblo sabe que somos así", concluyó.