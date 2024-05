Boca quiere dos jugadores de Huracán pero el Globo no negocia

Diego Martinez.jpg Diego Martínez y Riquelme

Según trascendió este martes, los primeros refuerzos llegarían provenientes de Huracán y serían el delantero Ignacio Pusetto y el volante chileno Rodrigo Echeverría. Las primeras informaciones indicaban que los futbolistas arribarían la semana próxima.

Pussetto de penal marcó el único gol del partido en el Tomás Ducó. Pussetto de penal marcó el único gol del partido en el Tomás Ducó.

En caso de que estos refuerzos puedan llegar, ambos serán inscriptos tanto para la segunda fase de la Sudamericana como para el torneo local. Luego de concretarse estas incorporaciones, la búsqueda se orientaría a un delantero de área y a un central, otros dos puestos que el entrenador del Xeneize había pedido reforzar.

Sin embargo, horas más tarde esa información fue negada rotundamente por el presidente de Huracán, David Garzón.

La bronca de la dirigencia del Globo, que el fin de semana tendrá elecciones, viene del momento en el que Boca contrató a Diego Martínez cuando todavía tenía contrato con la entidad de Parque Patricios.

El presidente de Huracán desmintió las llegadas de Pusetto y Echeverria a Boca: “No estamos dispuestos a negociar nada”

El presidente de Huracán, David Garzón, afirmó que no estan dispuestos a negociar nada con Boca y desmintió las llegadas de Ignacio Pusetto y el chileno Rodrigo Echeverria al “Xeneize”.

En medio de rumores que afirmaban que el experimentado delantero y el mediocampista trasandino serían refuerzos de Boca, el presidente del club de Parque Patricios negó estos acuerdos: "No me llamó nadie, pero nosotros no estamos dispuestos a negociar nada con Boca porque no hemos tenido buenas experiencias. Ni para comprar ni para vender. Es un límite y somos terminantes con eso".

“No creemos que son las maneras de manejarse, ellos tienen otra manera entonces no vamos a llegar a ningún acuerdo. Lo del entrenador y lo de Merolla fue un punto que nos cambió todo. Al menos esta gestión y Abel Poza, nuestro candidato, no lo va a hacer” agregó quién ira como vicepresidente segundo por el oficialismo en las elecciones que Huracán tendrá el domingo.

Desde las entrañas de la sede del club, ubicada en Avenida Caseros 3159, consideran que estas versiones surgen como parte de una interna política por los comicios que tendrá el “Globo” el domingo en los que competirán Abel Poza por el oficialismo, Héctor Hussein (agrupación Max Huracán) y Fernando Folchi (Siempre primero Huracán).