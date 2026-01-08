El delantero de Boca que podría jugar el Mundial 2026

Uno de los titulares del Xeneize terminó sus papeles para nacionalizarse y podría ser convocado por Paraguay para la cita mundialista.

El inicio de la pretemporada trajo una noticia relevante para Boca y, en especial, para Milton Giménez , ya que, el delantero finalizó los trámites de ciudadanía paraguaya y quedó oficialmente habilitado para ser convocadopor la selección de Paraguay , una posibilidad concreta que lo pone en el radar del proceso rumbo al Mundial 2026.

Luego de más de tres meses de gestiones administrativas , Giménez recibió la documentación que certifica su nacionalidad, respaldada por el origen paraguayo de su padre.

La finalización del papeleo fue impulsada por el propio cuerpo técnico de la “Albirroja ”, que sigue de cerca al atacante ante la escasez de variantes ofensivas en el seleccionado guaraní.

Con este nuevo escenario, el ex Banfield podría ser convocado por Gustavo Alfaro en la próxima fecha FIFA de marzo, donde Paraguay disputará una serie de amistosos internacionales. El entrenador argentino, quien supo dirigir al Xeneize, estuvo analizando variantes de futbolistas del país que pudieran ser nacionalizados.

¡Refuerzo para la Selección de Paraguay !



Milton Giménez consiguió la nacionalidad y podría jugar el Mundial 2026.



Viene de convertir 10 goles en 34 partidos con Boca Juniors en 2025

De darse el llamado, Giménez competirá por un lugar con otros delanteros del ámbito local y del exterior, en una lista que apunta a consolidar alternativas de cara a la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

El propio futbolista toma esta oportunidad como un estímulo extra en su carrera. Sin alterar su enfoque en Boca, la chance de vestir la camiseta de Paraguay aparece como un desafío deportivo y personal, que además podría potenciar su visibilidad internacional en una temporada exigente para el “Xeneize”.

El 2025 de Milton Giménez en Boca

Giménez llegó a Boca a mediados de 2024 y se convirtió rápidamente en una variante interesante para el cuerpo técnico, ya que solía ingresar y marcar goles en pocas situaciones.

En 2025, tras las múltiples lesiones de Edinson Cavani, el ex Banfield ganó terreno en el once titular, jugando de doble nueve junto a Miguel Merentiel. Pero al final del año terminó siendo uno de los más apuntados por el hincha, sobre todo por sus goles errados ante River en el superclásico.

En el segundo semestre de 2024, el delantero había marcado siete goles en 25 partidos, muchos ingresando desde el banco de suplentes. En 2025, ya más afianzado como titular, convirtió diez tantos en 34 encuentros.

Aunque Boca pretende mantener a Giménez en el plantel, Racing e Inter de Porto Alegre mostraron interés en adquirir la ficha del centro delantero de 29 años. Además, el Xeneize busca sumar otro atacante en este mercado de pases, siendo Alexis Cuello de San Lorenzo el máximo apuntado.

RACING CLUB ABRIÓ NEGOCIACIONES CON BOCA JUNIORS POR MILTON GIMÉNEZ.



vía @GerGarciaGrova pic.twitter.com/inQm5mnjXM — JS (@juegosimple__) December 23, 2025

Los otros jugadores de Boca que podrían jugar el Mundial 2026

El Xeneize, que no tuvo convocados en el Mundial de Qatar 2022, podría tener algunos jugadores del plantel en la máxima cita del fútbol de selecciones.

Además de Giménez, que deberá hacer las cosas bien para ir con la selección paraguaya, el jugador que tiene todos los pergaminos para participar es Leandro Paredes. El volante es una fija y uno de los jugadores más importantes del ciclo de Lionel Scaloni.

Otro que parecía que podía tener una oportunidad era Ayrton Costa, quien recibió el interés de Cabo Verde para nacionalizarse y jugar el Mundial. El defensor tiene a su abuelo de ese país, por lo que era una chance concreta, aunque él mismo terminó rechazándola.

"¿CABO VERDE? NO, NO. YO SOY ARGENTINO"



Ayrton Costa habló sobre la posibilidad de jugar con la selección de Cabo Verde.



@gonzalosuli pic.twitter.com/Rwa2hv1EMw — Diario Olé (@DiarioOle) November 12, 2025

Lucas Blondel también fue nacionalizado, en este caso para la selección de Suiza, y participó en algunas convocatorias. Su inactividad en el último semestre parecería cerrarle la puerta.