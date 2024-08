El delantero mega famoso del fútbol argentino que anunció su retiro

Se trata del histórico exdelantero de Racing Gustavo Bou que, a sus 34 años, pegó el portazo en Talleres de Córdoba y anunció que dejará la actividad profesional. Sin embargo, seguirá jugando al fútbol en Concordia, Entre Rios, su lugar de nacimiento: "Voy a jugar en Defensores Barrio Nebel. Acá me enseñaron, me educaron y me formaron en lo que fueron mis primeras experiencias dentro del fútbol".