El desafío que le hizo un jugador de Talleres al River de Gallardo en la Libertadores

Es por eso que el elenco cordobés debe revertir la racha negativa que tiene desde el regreso de la Copa América 2024. Es que tras el final del certamen continental la T no logró victorias en la reanudación del torneo doméstico y es un problema que da vuelta en la cabeza del entrenador Walter Ribonetto .

Matías Galarza.jpg

“Por suerte pudimos encontrar el empate rápido para no perder. Nos está faltando el punto final. Cada partido estamos creciendo, jugando mejor. Y ahora con River será un partido importante y creo que va a venir la victoria que tanto queremos”, afirmó el jugador.

Y agregó: “Con River va a ser un partido lindo, va a ser un espectáculo. El grupo está unido y fuerte. Desde hace tiempo estamos con ansias de ese partido y va a dar qué hablar".

Escándalo Talleres de Córdoba: qué hizo su mejor jugador antes de enfrentar a River

A menos de una semana del crucial enfrentamiento en los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 contra River Plate, Talleres de Córdoba enfrenta una crisis interna que amenaza con afectar su desempeño en el torneo continental. Ramón Sosa, una de las piezas clave del equipo, ha decidido plantarse y no volver a jugar para el club hasta que se resuelva su futuro, frustrado por la falta de avance en su transferencia al Nottingham Forest de la Premier League.

Ramon Sosa 1.jpg

El delantero paraguayo de 24 años, que tiene contrato con Talleres hasta diciembre de 2026, ha dejado claro tanto al cuerpo técnico como a la dirigencia que no está dispuesto a seguir participando con el equipo si no se concreta su traspaso al fútbol inglés. La situación llegó a un punto crítico cuando Sosa optó por no viajar a Buenos Aires para el partido de la Liga Profesional contra Barracas Central, y ya ha comunicado que tampoco estará disponible para los encuentros de Libertadores frente a River.

Polémica con Ramón Sosa y Tallares de Córdoba

A pesar de que el club cordobés emitió un comunicado recientemente informando que Sosa estaba nuevamente a disposición del entrenador Walter Ribonetto tras un período de trabajo aparte, la realidad es que el jugador sigue firme en su postura de no volver a jugar hasta que su situación se resuelva. Según fuentes cercanas al club, la transferencia al Nottingham Forest es un secreto a voces en Córdoba, y es solo cuestión de tiempo antes de que se concrete.

Este conflicto ha generado un fuerte "tira y afloja" dentro de Talleres en un momento extremadamente delicado. La ausencia de Sosa, un jugador fundamental en la ofensiva del equipo, podría tener un impacto significativo en el rendimiento del equipo en los próximos partidos, especialmente en los octavos de final de la Copa Libertadores, donde Talleres enfrenta a un rival de la talla de River Plate.

Ramon Sosa.jpg Ramón Sosa con la camiseta de Talleres

Ramón Sosa no jugará contra River

La molestia de Sosa radica en la falta de acuerdo entre Talleres y el club inglés. Aunque se esperaba que la transferencia se concretara, la falta de avances ha llevado al jugador a tomar esta drástica decisión. La tensión ha ido en aumento y, aunque Talleres intentó apaciguar la situación anunciando que Sosa estaba de vuelta en el plantel, la realidad es que el jugador está decidido a no participar en los próximos compromisos del club.

La postura de Sosa es clara: si Talleres no acepta la oferta de Nottingham Forest, el delantero continuará entrenándose en solitario, al margen del primer equipo. Este tipo de situaciones no son nuevas en el mundo del fútbol, pero siempre representan un desafío tanto para los jugadores como para los clubes. Para Talleres, la prioridad ahora será manejar esta crisis de la mejor manera posible, evitando que afecte al resto del plantel y al desempeño en la competición más importante del continente.