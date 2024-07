El día que Enzo Fernández quiso dejar el fútbol: quién fue el técnico de River que lo empezó a poner

Oriundo de San Martín, Enzo Fernández siempre tuvo un don con la pelota . No la pasó bien en su infancia , según el mismo jugador lo admitió en diversas entrevistas, por condicionamientos económicos. De hecho, en un fugaz mano a mano con el youtuber Ezzequiel, el jugador que pasó del Benfica al Chelsea por 121 millones de euros confesó haber pasado hambre de chico.

enzo fernández river Enzo Fernández la rompió en River antes de irse a Europa.

El cazatalentos se lo llevó a River y empezó a jugar en las infantiles del club. "Él iba al jardín, se los fui a pedir, les dije que había que estimularlo con otro tipo de entrenamiento y su papá me dijo que no, que era una locura porque él todavía estaba en el jardín", recordó Esquivel en una entrevista.

Sin embargo, cuando llegó a las Inferiores comenzaron los problemas. Él era muy chico y su contextura física no era la ideal. Muchos de sus compañeros lo superaban en altura, por lo que no jugaba mucho con el primer equipo. Si bien su calidad innata seguía intacta, los entrenadores no lo ponían y él pensó seriamente en dejar el fútbol. Esto ocurrió en las primeras tres categorías de las divisiones juveniles y Fernández les dijo a sus padres que se quería ir de River.

Inmediatamente, Esquivel se dirigió a la vivienda de la familia para convencerlo de seguir. Le explicó que el motivo no era futbolístico, sino que era más bien físico. Lo convenció de entrenarse más y mejorar su alimentación. A partir de ahí, el jugador hizo un click y comenzó una nueva etapa de su vida.

El técnico que lo salvó de abandonar el fútbol fue el Jorge "Tapón" Gordillo, que fue el primero que le dio la confianza y lo puso de titular una temporada entera. A esto se le sumó un cambio de mentalidad en el futuro volante de la Selección Argentina: empezó a entrenarse diferenciado con Mario Mouche, quien en la actualidad es el preparador físico de Fernando Gago.

¿Quién es el Tapón Gordillo?

El Tapón Gordillo fue un jugador de fútbol surgido en las Inferiores de River, club en el que permaneció por más de 10 años. Integró el histórico equipo de Héctor Veira que ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1986. También tuvo un paso por Independiente, donde estuvo cuatro años y se retiró como futbolista profesional.

Una vez retirado se sumó a River para trabajar como formador de juveniles en sus inferiores. Hace más de 20 años que trabaja en el Millonario entrenando a chicos como Enzo Fernández y Julián Álvarez, entre muchísimos otros.

Jorge Gordillo.jpg Jorge Gordillo, el histórico entrenador de las Inferiores de River.

Con River ganó cuatro títulos locales, una Copa Libertadores, una Copa Interamericana y una Copa Intercontinental, y con Independiente obtuvo un título local, una Supercopa Sudamericana y una Recopa Sudamericana.

El rol de Enzo Fernández en la Copa América 2024

El primer contacto de Enzo Fernández con la Selección Argentina se dio en noviembre de 2021 mientras todavía jugaba en River. Lionel Scaloni lo convocó para disputar la doble fecha eliminatoria para la Copa del Mundo 2022, en las cuales Argentina se enfrentó con Uruguay y Brasil, aunque no sumó minutos.

Luego, volvió a ser parte del plantel en septiembre de 2022 en los amistosos contra Honduras -donde realizó su debut oficial y entregó una asistencia- y Jamaica. Las imprevistas lesiones en la semana previa al Mundial de Qatar 2022 le permitieron integrarse a la lista. Arrancó de suplente en la derrota con Arabia Saudita –ingresó en el segundo tiempo- y en la victoria ante México, donde marcó el 2-0 final. Frente a Polonia fue su primer partido como titular –le dio una asistencia a Julián Álvarez- y a partir de ahí no salió más, siendo clave para obtener la Copa del Mundo.

Enzo Fernández 2.jpg Enzo Fernández, el mejor jugador joven del Mundial de Qatar 2022.

Enzo Fernández llegó a la Copa América 2024 con cerca de dos meses de inactividad, ya que a fines de abril fue operado por una hernia inguinal que le generó inconvenientes en el tramo final de la temporada con el Chelsea. Así, el mediocampista jugó en dos de los tres partidos de la Selección en el torneo: no tuvo acción en el 2-0 contra Canadá, fue titular en el 1-0 ante Chile (disputó 63 minutos) y en el 2-0 frente a Perú ingresó desde el banco (25 minutos).