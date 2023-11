El Diablito Echeverri metió un golazo en la sub 17 y los hinchas de River se enojaron con Demichelis

Argentina le ganó a Japón en su segunda presentación con un golazo y buenos pasajes del "10" de la selección sub 17 en el Mundial.

Claudio "El Diablito" Echeverri es el distinto que tiene la selección sub 17. En la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial que se juega en Indonesia, el volante ofensivo de River hizo de las suyas anotando un golazo y jugando un buen partido en la victoria 3 a 1 sobre Japón, que significó los primeros puntos para el conjunto dirigido por Diego Placente.

¡Golazo de Argentina ! El Diablito Echeverri la colgó de un ángulo para el 1-0 ante Japón por la fecha 2 del Mundial Sub 17.

Echeverri fue el más destacado del equipo albiceleste, porque además del tanto dio varios pases gol que sus compañeros no aprovecharon e hizo jugar al equipo. En las redes sociales, los hinchas de River se acordaron de Martín Demichelis, ya que el entrenador del Millo no le ha dado muchos minutos al Diablito. Gran parte de los fanáticos riverplatenses consideran que Echeverri debe tener más participación por encima de refuerzos que no han rendido como se esperaba u otros que están en un bajo nivel.

Japón descontó en el comienzo del segundo tiempo. Shotaro Shibata armó una buena jugada por derecha y el toque al medio derivó en el tanto de Rento Takaoka, quien apareció por el centro del área para empujar la pelota al fondo de la red.

Cerca del cierre, el árbitro João Pinheiro anuló correctamente un gol de los asiáticos que significaba el empate por falta en ataque contra el arquero Jeremías Florentín.

Argentina sufrió más de la cuenta en el complemento, pero lo pudo liquidar en tiempo adicionado por el gol de Agustín Ruberto con un remate desde afuera que se desvió e ingresó en el primer palo.

El próximo viernes, a las 6 de la mañana de nuestro país, Polonia será el rival de la selección, que quedó muy cerca de clasificar a los octavos de final del máximo certamen de la categoría.