El Dibu Martínez reveló cómo es su rutina para el día antes del partido: "Podré jugar después de los 40"

Dibu relató cómo se prepara mental y físicamente antes de los partidos: "La noche antes del partido estoy tranquilo. Siempre me doy un masaje, luego me tomo un somnífero. Apago todo lo que hay en la habitación y veo una película". Este ritual, que puede parecer sencillo, es parte de un meticuloso enfoque que incluye también la práctica de yoga cuando está concentrado con la Selección.

Dibu 1.jpg Dibu Martínez

La predicción del Dibu Martínez de cuando se va a retirar

Su objetivo es claro: alargar su carrera lo más posible. "Si sigo todo eso, podré jugar después de los 40", afirmó con convicción. No se trata solo de cuidar el cuerpo, sino de equilibrar la mente, una cualidad que lo distingue en el arco.

Para Dibu, la percepción pública de su carácter es un tema recurrente. "La gente dice que soy arrogante. La gente que me conoce sabe quién soy. Soy un osito de peluche", expresó con un tono casi conciliador. Sin embargo, en la cancha, su imagen cambia radicalmente. Allí es donde aparece el jugador que desafía, que celebra con vehemencia y que, según sus palabras, no provoca, sino que simplemente "juega".

Este contraste es más evidente en su relación con los hinchas argentinos. "En Argentina es diferente, los hinchas quieren algo distinto", señaló, marcando una distancia con el trato más reservado que mantiene en los clubes. "Lo doy todo por mi club y por mi país. A algunos les gusta, a otros no tanto".

Dibu 2.jpg Dibu Martínez

Las polémicas alrededor del Dibu Martínez

Sin embargo, no todo es calma. Dibu Martínez admite que responde solo cuando la situación lo amerita. "En los clubes, me callo, no hago tonterías, salvo que alguien me insulte o me tire cosas". Y es que, para él, la verdadera respuesta se da bajo los tres palos: "Una buena atajada puede ser mi venganza, eso es lo bonito del fútbol".

Dibu Martínez es más que un arquero con reflejos felinos y nervios de acero. Es un personaje que combina carisma, autoconfianza y humanidad en una mezcla que pocos logran equilibrar. Desde los ositos de peluche que lo conectan con su familia hasta el yoga que fortalece su espíritu, todo en él es una declaración de intenciones: ser auténtico, ser él mismo.