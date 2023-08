El Dibu Martínez tuvo su peor debut y el Aston Villa se fue humillado

No la pasó nada bien el arquero argentino campeón del mundo Emiliano Dibu Martínez tras recibir cinco goles en la derrota del Aston Villa 5 a 1 frente al Newcastle como visitante, en el debut de la Premier League de Inglaterra. No obstante, el marplatense brindó un show de atajadas (no menos de siete), aunque no alcanzó para salvar la floja labor defensiva de sus compañeros.