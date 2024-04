El dibujo viral del nuevo baile del Dibu Martínez que enojó a Francia

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bleacher Report Football (@brfootball)

La última polémica del Dibu Martínez con Francia

El arquero del Aston Villa no se amedrentó ante las críticas y continuó con su estilo desafiante en el partido contra el Lille. Atajó decisivos penales y no dudó en responder a los abucheos de la afición francesa con gestos desafiantes. Su participación en la Conference League lo llevó a las semifinales, lo que no hizo más que aumentar su reputación como arquero polémico.

Después de este partido la reputación del Dibu Martínez parece haberse complicado aún más en Francia, luego de su gran rendimiento ayer con el Aston Villa. El arquero campeón del mundo fue tildado como el "enemigo público número 1", un apodo que refleja el resentimiento persistente después de la derrota en la final del Mundial de Qatar 2022 contra Argentina.

Dibu Martinez 1.jpg El Dibu Martínez

La desafiante frase del Dibu Martínez

“Me motiva la afición cuando me tiran cosas a la espalda. Toda mi vida me han tirado cosas a la espalda y siempre me levanto, ya sabes. Me da energía para rendir", expresó el Dibu Martínez después de haber sido el gran héroe del Aston Villa y el gran villano para el Lille.

El video de Bleacher Report Football refleja el impacto que ha tenido su estilo de juego en la percepción de los aficionados y la prensa. A pesar de las críticas, Dibu Martínez parece estar disfrutando de su papel como antagonista en el mundo del fútbol.