El director deportivo del Napoli destruyó a Alejandro Garnacho y lo dejó en evidencia

Alejandro Garnacho fue uno de los nombres que más resonaron en el último mercado de pases europeo. El joven delantero argentino estuvo muy cerca de salir del Manchester United para sumarse al Napoli, en una operación que parecía encaminada pero que, finalmente, no se concretó. Ahora, el director deportivo del club italiano, Giovanni Manna, explicó los motivos por los que el traspaso no se llevó a cabo.

Sin embargo, el punto de conflicto surgió cuando el futbolista y su entorno pusieron sobre la mesa sus exigencias salariales. "Él quería estar satisfecho económicamente y su pedido fue algo que en este momento no podíamos hacer. No quisimos hacerlo y ni siquiera me pareció correcto cuando hay un salario medio en el vestuario poner a un joven con uno más alto. No hubiera sido justo con los demás, que están haciendo cosas importantes", detalló Manna.

Esta diferencia entre lo que pretendía el jugador y lo que estaba dispuesto a ofrecer Napoli terminó siendo el factor clave para que las negociaciones no llegaran a buen puerto.

Garnacho 2.jpg Alejandro Garnacho

El rol de Manchester United en la decisión final

Más allá de las cuestiones económicas, la postura del Manchester United también jugó un papel determinante en la continuidad de Garnacho. El entrenador del equipo, Ruben Amorim, dejó en claro que no quería desprenderse de uno de sus talentos jóvenes más prometedores.

"Es cierto que habrá que tomar decisiones difíciles, pero quiero a jugadores como Kobbie y Garnacho conmigo. El enfoque es que tenemos que mejorar nuestra academia", sostuvo el técnico, reflejando su deseo de seguir contando con el atacante argentino en su plantel.

La venta de Garnacho al Napoli hubiera representado un alivio financiero para el United en términos del cumplimiento de las normativas de Ganancias y Sostenibilidad (PSR) que exige la Premier League. Sin embargo, el club inglés priorizó su proyecto deportivo y decidió mantenerlo en el equipo, convencido de que puede ser una pieza clave en el futuro del equipo.