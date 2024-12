El director técnico del Sevilla liquidó al Colo Barco y ya le busca salida

El jugador ex Boca no logra hacer pie en el fútbol europeo desde su polémica salida del Xeneize y sus días en Sevilla parecen estar contando.

El paso del Colo Barco por el fútbol europeo está lejos de ser el sueño que imaginó al momento de emigrar desde Boca Juniors. Luego de un breve paso por el Brighton & Hove Albion, donde no logró consolidarse, el lateral izquierdo de 20 años fue cedido al Sevilla en busca de minutos y rodaje. Sin embargo, su estadía en el club español parece estar marcada por altibajos, y su continuidad en el equipo andaluz se encuentra en entredicho.

El Colo Barco no fue convocado para el partido que Sevilla disputó frente al Real Madrid, encuentro que finalizó 4-2 a favor del equipo merengue en el Santiago Bernabéu. Según el comunicado oficial del club, su ausencia se debió a una sobrecarga en los aductores del muslo izquierdo. No obstante, las declaraciones del entrenador del Sevilla, Xavier García Pimienta, dejaron entrever que la falta de protagonismo del jugador no responde exclusivamente a cuestiones físicas.