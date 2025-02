El drama que sufre Boca: por qué tuvo que ser internado el chileno Palacios

El flamante refuerzo del Xeneize no está en la lista de concentrados para el juego contra Independiente Rivadavia y se conoció su parte médico

Sin embargo, más allá de esa buena noticia para el conjunto de la Ribera, en las últimas horas se encendieron las alarmas, ya que se conoció la noticia de que el trasandino habría sido internado y es por eso que no se encuentra en la lista de convocados para recibir el martes a Independiente Rivadavia por la 5° fecha de la Liga Profesional.

La noticia trascendió instantes después de que se diera a conocer a la lista de concentrados para el partido ante Independiente Rivadavia, que se jugará mañana desde las 20 en la Bombonera. El chileno de 24 años no integra la nómina que definió Fernando Gago y habrá que esperar su recuperación.

El siguiente compromiso de Boca será contra Banfield, el viernes a las 20 en el Sur, mientras que su debut en la segunda fase de la Copa Libertadores está pautado para el martes 18 de febrero a las 21.30. Su rival será el ganador del cruce entre Nacional de Paraguay y Alianza Lima (igualaron 1-1 en la ida).

El director técnico tiene pensado regular las cargas del plantel en esta seguidilla de encuentros y el regreso de Palacios también tendrá que ver con esto. El gran interrogante ahora pasa por saber quién ocupará su lugar o si incluso puede haber un cambio de esquema para los próximos partidos.

La lista de convocados de Fernando Gago para el choque con Independiente Rivadavia

La nómina tampoco incluye a Frank Fabra: el colombiano había ingresado los últimos minutos ante Racing por Marcelo Saracchi, pero mañana ni siquiera estará en el banco. El uruguayo, que se había retirado dolorido por una falta de Gastón Martirena, figura entre los citados.

La otra novedad en el lateral izquierdo será la vuelta de Lautaro Blanco, quien no había estado concentrado para el compromiso en el Cilindro. La otra baja obligada para Gago será la de Kevin Zenón (fue expulsado), mientras que se sumarán los juveniles Santiago Dalmasso y Joaquín Ruiz.

La idea del entrenador es no apurar a los futbolistas que se recuperan de lesiones y es por esto que tampoco contará con aquellos que no se encuentren en óptimas condiciones. Es el caso de Cristian Lema, Marcos Rojo y Ander Herrera, quienes todavía no podrían empezar a sumar algunos minutos.