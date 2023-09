El durísimo pronóstico del astrólogo de River que preocupa a Martín Demichelis

En conferencia de prensa, Demichelis habló sobre la situación actual y la controversia en torno a la charla filtrada. "No sé por dónde vienen las balas, no me pongo a escuchar, a leer ni a mirar. Me concentro puro y exclusivamente con levantarme feliz, por ser el entrenador de River, que soy muy orgulloso y valoro muchísimo esta posición," aseguró el entrenador, buscando mantenerse enfocado en su trabajo.

Martín Demichelis 2.jpg

El estratega también destacó la competitividad de los jugadores de River y mencionó a los más experimentados del equipo. "Yo no tengo a los grandes para que manejen un vestuario. Tengo los grandes para usarlos porque son extremadamente competitivos," afirmó Demichelis, refiriéndose a jugadores como Armani, Milton, Nacho Fernández, Enzo Díaz y Enzo Pérez, quienes han sido fundamentales en el equipo.

La situación en River Plate es delicada, y Martín Demichelis enfrenta un desafío importante para mantener la estabilidad y mejorar los resultados del equipo en los próximos partidos. La predicción del "Astro Millonario" ha generado expectación entre los hinchas más creyentes del club, quienes estarán atentos a lo que suceda en las próximas semanas.