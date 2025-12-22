El emotivo mensaje de Aníbal Moreno a su amigo fallecido hincha de River

Aníbal Moreno , fue confirmado como segundo refuerzo de River Plate , tiene una historia muy particular con el club Millonario. El mediocampista proveniente de Palmeiras , tras el pase acordado en US$ 7 millones, cumplirá un deseo que manifestó en 2017 a partir del fallecimiento de un amigo, cuando el futbolista aún no había debutado como profesional.

"No me olvido cuando iba al barrio, me preguntabas cómo me iba en el fútbol, en la escuela, en todo, cuánto faltaba para que me veas en la tele o jugar en River", escribió Moreno en su cuenta de Instagram, en un emotivo mensaje dedicado a su amigo, a quien se dirigió como un "hermano".

"Te prometo dejar el alma por este sueño que siempre me deseaste. Guiame desde arriba siempre, por favor, y nunca dejes caer a tu familia ni amigos", agregó Moreno en aquel mensaje. Finalmente, a los 26 años, el deseo se hizo realidad y el mediocampista catamarqueño jugará para el equipo de Marcelo Gallardo.

En 2025, Moreno jugó para Palmeiras ante River por los cuartos de final de la Libertadores y tras la victoria del Verdao por 2-1 en la ida, se refirió a su experiencia en el Monumental. "En este estadio jugué siete partidos, es la primera vez que gano.y sentimos como si hubiéramos empatado o perdido. Por primera vez gané acá, tenemos que estar orgullosos, con la cabeza alta", les dijo a sus compañeros en el vestuario.

De esta manera, River no descansa en el mercado de pases de cara al 2026 y tras presentar a Fausto Vera como refuerzo y acordar de palabra la llegada de Aníbal Moreno, se movió rápido y abrió conversaciones con Facundo Mura, quien finaliza contrato a fin de año con Racing Club.

Cuál es el histórico de River que podría desembarcar en un gigante del ascenso

Algunos de los futbolistas que fueron clave para ganar la con River la Copa Libertadores 2018 en la final ante Boca empiezan a caminar por el epílogo de sus carreras deportivas por el camino recorrido y la edad que empieza a ser un condicionante con afectación en la respuesta física. Nacho Fernández se fue de River entre lágrimas para volver a su amado Gimnasia de La Plata, Enzo Pérez tuvo que despedirse del millonario tras la limpieza del plantel que hizo el entrenador, entre otros nombres que dijeron adiós.

Hace tiempo el delantero Lucas Pratto, clave en aquella final aportando dos goles durante la serie, tuvo que despedirse de la institución para buscar rodaje en la otras instituciones. Luego de cinco meses en Sarmiento de Junín donde había llegado para aportar jerarquía, deberá decir adiós por decisión que habría tomado el DT Facundo Sava.

Con este panorama, un equipo grande de la Primera Nacional que busca volver a Primera División hará un intento para firmar al futbolista. Se trata de Chacarita que haría una oferta para intentar contratarlo. “Es una posibilidad que estamos analizando. Hay que convencerlo y esa es mi tarea, los entrenadores estamos para convencer”, dijo el dt del funebrero Matías Módolo en diálogo con DSports Radio.