El enojo del Kun Agüero contra la AFA por los jugadores despedidos por jugar en la Copa Potrero

El ex futbolista fue noticia este fin de semana por la Copa Potrero, el torneo que organizó con jugadores y ex jugadores.

El Kun explicaba una situación con los clubes de ascenso y los futbolistas que están jugando la @copapotrero cuando de repente... ¡LE PIDIERON UNA FIRMA A TEVEZ EN UNA CAMISETA DE RIVER!



Qué dijo el Kun Agüero después de la polémica la Copa Potrero

El organizador del torneo, visiblemente molesto, defendió su idea de crear un espacio recreativo y diferente para los jugadores: "Esto es para divertirse, y cada uno puede hacer lo que quiera. Yo no me meto, pero que no busquen la excusa de que es por esto", dijo Agüero, quien no esquivó la polémica que se generó tras las decisiones de los clubes.

La Copa Potrero, que entrega 210 mil dólares en premios, no cuenta con restricciones de participación para jugadores profesionales. Sin embargo, el riesgo de que sus clubes tomen represalias quedó demostrado con los casos recientes. El episodio más llamativo fue el de Lautaro Torres, quien incluso se inscribió en el torneo bajo otra identidad.

Otros nombres que también quedaron afectados incluyen a Juan Román Zarza, de Independiente, y Agustín Minnicelli, de Comunicaciones. Este último fue desafectado del plantel por su participación en el torneo, generando un debate sobre las libertades que deberían tener los futbolistas en su tiempo libre.

Cómo fue la Copa Potrero

El torneo, disputado en Pilar, reúne a figuras del fútbol amateur y a grandes estrellas retiradas como Carlos Tevez, quien debutó en esta edición junto a su hermano y Gonzalo Bergessio. Según Agüero, la idea es "darles la oportunidad a aquellos que nunca pudieron llegar a Primera o jugar con grandes figuras".

“Quiero que se diviertan, que la pasen bien y sea una experiencia única para ellos. Sé que muchos equipos de barrio quisieran participar de un torneo con un buen premio”, comentó Agüero durante la presentación del certamen.

El torneo dejó a varios jugadores profesionales en una encrucijada. Mientras algunos cuestionan la falta de responsabilidad de los futbolistas al participar sin permiso, otros apuntan a los clubes por tomar medidas extremas. Lo cierto es que la Copa Potrero, lejos de ser un simple torneo recreativo, abrió un debate sobre los derechos y obligaciones de los futbolistas en su tiempo libre, así como sobre las tensiones entre la diversión y el profesionalismo en el fútbol.