El enojo de Jorge Almirón tras la derrota del Colo Colo frente a River

El ex entrenador de Boca habló tras la derrota de su equipo en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Luego de ser eliminado por River en los cuartos de final de la Copa Libertadores, el entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, brindó una conferencia de prensa en la que expresó su frustración por el resultado, pero también destacó el desempeño de sus jugadores. El técnico, que ha guiado a su equipo a lo largo de un torneo complicado, no escatimó en elogios hacia sus dirigidos, aunque restó mérito a la victoria del Millonario con una frase que llamó la atención: "El rival no hizo mucho para desdoblarnos".

Almirón reconoció la tristeza y bronca que quedó en el vestuario tras la derrota por la mínima diferencia en el Estadio Monumental, pero enfatizó que su equipo jugó con personalidad y no se replegó ante la ofensiva de River. "Jugamos con personalidad, no nos metimos atrás. El rival no hizo mucho para desdoblarnos. Hay bronca, pero es normal. Al rival le deseamos lo mejor. Estos partidos se definen por detalles", manifestó el DT, intentando subrayar que Colo Colo mantuvo una buena actitud a lo largo del encuentro.